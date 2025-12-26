«Нацпроектстрой» цифровизировал управление железнодорожным полигоном «Курскагротерминала»

Компании «Нацпроектстроя» оснастили российской цифровой автоматикой новые объекты железнодорожного полигона «Курскагротерминала» (ГК «Содружество»), завода по переработке масличных культур. Об этом CNews сообщили представители «Нацпроектстроя».

К запуску третьей очереди завода, запланированной в 2026 г., железнодорожную сеть «Курскагротерминала» последовательно расширяли. Сегодня протяженность путей предприятия составляет 23 км, здесь могут обрабатывать составы длиной до 330 вагонов.

Движением поездов на полигоне управляет микропроцессорная централизация МПЦ-ЭЛ разработки и производства компаний «Нацпроектстроя». Чтобы повысить эффективность перевозок, к цифровой системе подключили 80 светофоров и 63 стрелочных перевода. Стрелки на перегоне снабдили системой обогрева, это упростит обслуживание и обеспечит бесперебойную работу линии в снегопады.

Также на объекте внедрили систему счета осей: больше сотни подключенных датчиков позволят отслеживать занятость участков пути и местоположение вагонов.

Цифровизация повысит пропускную способность объектов «Курскагротерминала», обеспечит безопасность движения.

Рост транспортной доступности комплекса позволит оптимизировать отгрузку продукции как внутри России, так и за границу — страны СНГ, Китай, на Ближний Восток и Африку.

При строительстве первой очереди завода компании НПС цифровизировали управление движением на станции Касторная-Новая ЮВЖД, через которую пути «Курскагротерминала» соединяются с общей сетью железных дорог.