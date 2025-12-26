«Диасофт» автоматизирует переход на датацентричный подход к сбору данных для отчетности Банка России

Банк России опубликовал доклад «Совершенствование сбора отчетности для кредитных организаций». Представленные в докладе предложения по модернизации подходов к сбору данных нацелены на повышение эффективности использования данных, обеспечение их высокого качества, увеличение скорости поставки и обработки. В перспективе нововведения помогут банкам снизить трудоемкость и затраты на формирование отчетности.

В частности, предлагается поступательное внедрение датацентричного подхода к сбору данных участников рынка. Такой подход предусматривает сбор, обработку и анализ информации не в виде отчетных форм, а в виде наборов данных, связанных между собой единой моделью собираемых данных (ЕМСД). Для полноценного внедрения ЕМСД все данные банков, собираемые Банком России, будут сгруппированы по предметным областям (датасетам).

В 2026 г. Банк России планирует запустить пилотный сбор детальных данных по кредитованию юридических лиц и ИП на оперативной основе.

Для банков внедрение датацентричного подхода означает изменение процессов сбора, обработки, преобразования и отправки отчетных данных.

Компания «Диасофт» поддержала возможность формирования новых разрезов данных в продукте «Отчетность ЦБ РФ» в составе решения Digital Q.Reporting. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Решение автоматизирует сбор данных из всех учетных систем, процессы подготовки отчетности в соответствии с актуальными регуляторными требованиями и контроль качества данных.

Для передачи данных в формате XBRL, позволяющем реализовать ЕМСД, компания «Диасофт» предлагает программный продукт XBRL Engine, также входящий в состав решения Digital Q.Reporting. В нем осуществляется полное сопровождение всех изменений законодательства, касающихся отчетных форм, и поддерживается актуальная версия таксономии.

«Специалисты «Диасофт» анализируют текущие и запланированные нововведения в части подготовки и сдачи отчетности и заранее реализуют их в решениях компании. Таким образом, у наших клиентов всегда есть возможность своевременно и без спешки подготовиться к изменениям, – отметил Игорь Шабанин, заместитель директора департамента «Экономика данных» компании «Диасофт». – В настоящий момент еще нет подробной информации о порядке и сроках перехода на датацентричный подход. Мы информируем участников рынка о возможностях автоматизации подготовки данных в соответствии с ним на вебинарах или индивидуальных консультациях».

Решение Digital Q.Reporting реализовано на импортонезависимом технологическом стеке и включено в реестр российского программного обеспечения.