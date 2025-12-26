Декабрьское обновление «Алисы» и умных устройств

В преддверии Нового года «Яндекс» подготовил большое обновление для владельцев «Яндекс Станций» и «ТВ Станций». В него вошло больше 10 давно ожидаемых возможностей — от новых возможностей «Алисы» на устройствах до улучшений в управлении звуком и контентом, персональных итогов года и новых подборок. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Итоги вашего года в приложении «Дом с Алисой»

В приложении «Дом с Алисой» появились персональные итоги года — короткая история о том, как прошел ваш год с «Алисой» и умными устройствами.

В итогах можно увидеть, сколько дней вы переписывались с «Алисой», сколько картинок успели сгенерировать и сколько раз оживляли фотографии. А еще — как часто запускались устройства и сценарии умного дома, и какой цвет освещения был вашим любимым. Для «Станций» и «ТВ Станций» тоже есть свои итоги: сколько минут вы слушали музыку и какие жанры фильмов выбирали чаще всего — и еще много интересных фактов.

Найти итоги можно на главной странице приложения «Дом с Алисой» — в верхнем левом углу.

Расширенные функции «Алисы» на «Станциях» и не только

«Яндекс» подготовил подарок, чтобы больше пользователей «Станций», приложения «Aлиса AI» и веб-чата смогли попробовать расширенные возможности ассистента в рамках опции «Алиса Плюс». Раньше она называлась «Алиса Про» — в этом месяце «Яндекс» пересмотрел название, чтобы лучше раскрыть ее возможности.

Миллионам пользователей с мультиподпиской «Яндекс Плюс» «Яндекс» бесплатно начислил опцию «Алиса Плюс» до конца мая 2026 г.

В чате с «Алисой AI» подписчики могут изучать английский c тьютором, использовать live-режим с камерой, быстро получать ответы даже при высоких нагрузках и иметь бессрочный доступ к истории своих чатов. Если дома есть «Станция» или «ТВ Станция», опция позволит вести диалоги с «Алисой» на основе самой мощной генеративной модели, практиковать разговорный английский, а также получить доступ к множеству детских сценариев с развивающими играми и новыми квестами.

Пользователи, которые уже являются подписчиками «Алисы Плюс», смогут бесплатно попробовать другие опции «Яндекс Плюс»: «Больше близких» или «Плюс Детям».

Алиса, будет ли снег первого января?

Теперь ИИ-ассистент «Алиса» сможет отвечать на сложные запросы о погоде — например, вместо обычной просьбы рассказать прогноз, можно сразу спросить «Алису»: взять ли с собой зонт? Это стало возможно благодаря технологии вызова функций, с ней языковая модель способна самостоятельно анализировать и выполнять разнообразные запросы пользователей.

Теперь «Алиса» точно подскажет, какая погода будет через три часа или следующий день, какая температура воздуха или воды будет в конкретное время, например, на Пхукете. А в преддверии праздников можно спросить: «Алиса, а будет ли снег первого января?»

Новогодний режим свечения на «Станции 3»

Добавили еще один повод включать подсветку на «Станции 3» чаще. Для эмбиент-подсветки колонки появился новый новогодний режим свечения «Чудо» — в нем свет мягко переливается золотым и фиолетовым, создавая праздничную атмосферу.

Теплый привет для близких

Придумали способ добавить немного магии в новогодние подарки. Если вы покупаете «Яндекс Станцию» в подарок, его можно сделать более персональным и запоминающимся. При первом подключении к интернету «Алиса» скажет новогодние пожелания, поздравит с днем рождения или озвучит другую фразу — такой сюрприз точно запомнится.

Выбрать готовое приветствие или написать свое можно на сайте магазина «Алисы», в разделе «Привет от Алисы». Дальше остается только подарить «Станцию» и дождаться ее первого включения.

Домофон — теперь тоже часть умного дома

Пользователи платформы «Наш дом» теперь могут подключить домофоны «Спутник» к приложению «Дом с Алисой». После этого домофоном можно управлять голосом через «Яндекс Станцию» — удобно, когда звонят в дверь, а руки заняты новогодним салатом. Например, можно попросить «Алису» принять вызов и открыть подъезд, не подходя к телефону.

Чтобы голосовые команды заработали, нужно связать аккаунты «Наш дом» и «Дом с Алисой». Дальше все просто: «Алиса, прими вызов» — чтобы ответить на звонок, «Алиса, открой домофон» — чтобы открыть дверь, а «Алиса, покажи видео с подъезда в моем доме» — чтобы вывести картинку на экран «Станции Дуо Макс», «ТВ Станции» или телевизора со «Станцией Макс».

ИИ-сеты «Яндекс Музыки» на «Станциях» и «ТВ Станциях»

На «Станциях» и «ТВ Станциях» теперь можно включать ИИ-сеты из «Яндекс Музыки». Нейросеть собирает треки в единый поток и сводит их как диджей: берет самые выразительные моменты в песнях и соединяет их так, чтобы сохранялись общий темп и настроение.

Чтобы попробовать, скажите «Алиса, включи сет техно» или другой жанр. Можно попросить и по ситуации: «сет для вечеринки», «сет для дороги», «сет чтобы проснуться», «сет для тренировки» или «сет новогодней музыки». Дальше алгоритмы сами продолжат микс — подбор идет на основе «Моей волны».

Адаптивная громкость на «Станции Дуо Макс» и «ТВ Станциях»

На «Дуо Макс» и «ТВ Станциях» появилась адаптивная громкость: теперь «Алиса» сама делает ответ громче, если вокруг шумно, и тише, если в комнате спокойно, чтобы ее было комфортно слышно в любых условиях. Функция включена по умолчанию, а при необходимости ее можно найти и настроить в приложении «Дом с Алисой», зайдя в Настройки → Звук → Адаптивная громкость.

Новогодние плейлисты, подборки и заставки с историей

Для «ТВ Станций» и телевизоров с YaOS разработчики собрали отдельный новогодний раздел: в нем все для нужного настроения — новогодние плейлисты и праздничные подборки фильмов, в том числе для детей. Найти его можно по голосовой команде: «Алиса, открой новогодний раздел».

Еще одна часть обновления — новогодние заставки. Осенью 2025 г. в соцсетях «Алисы» разработчики приглашали вас присылать фотографии любимых мест и истории, связанные с ними, — получился целый альбом воспоминаний. Затем выбрали семь сюжетов и превратили их в праздничные динамичные заставки, которые теперь доступны на «ТВ Станциях», «Станциях Дуо Макс» и телевизорах, к которым подключена «Станция Макс».

Игровой ассистент — теперь и на ПК

Игровой ассистент на «ТВ Станциях» раньше помогал на современных консолях, а теперь работает и с консолями старших поколений, и даже с ПК! Достаточно подключить компьютер по HDMI к телевизору — и «Алиса» сможет подсказывать прямо во время игры: от советов по прохождению боссов до перевода надписей в кадре.

Ассистент разбирается в жанрах, сюжетах и типичных игровых ситуациях: подскажет, какой билд собрать, объяснит тактику, напомнит, куда идти дальше и что делать в напряженный момент. Включается все в настройках ТВ, дальше — просто играйте и обращайтесь к «Алисе» по ходу: «Алиса, как играть за этого персонажа?», «Алиса, где найти данный артефакт?», «Алиса, как называется это место на карте?».