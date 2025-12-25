«Яндекс» открывает доступ к нейросети «Алиса AI» для решения сложных задач прямо из «Поиска» в приложении «Яндекс с Алисой AI»

«Яндекс» интегрировал свою самую мощную нейросеть «Алиса AI» в «Поиск» в приложении «Яндекс — с Алисой AI». Теперь пользователи могут переходить к диалогу с нейросетью, нажав на кнопку «Алиса AI» под поисковой строкой. В этом отдельном режиме в чате пользователь может получить ответ от «Алисы AI» и в том же диалоге задать дополнительные вопросы или воспользоваться генеративными сценариями. Так, пользователь сможет быстро переключаться между двумя вариантами: отдельная вкладка чата с «Алисой» для решения сложных задач и классическая выдача с 10 ссылками и быстрыми ответами от нейросети. Об это CNews сообщили представители «Яндекса».

Например, на запрос «Что интересного есть в Нижнем Тагиле?» в «Поиске» после клика на кнопку «Алиса AI» пользователь получает подробный ответ с несколькими вариантами, расписанием работы, фотографиями, карточками организаций и ссылками на источники. Если необходима дополнительная информация, можно продолжить общение в чате или перейти к подробному описанию на нужном ресурсе. В дополнение к текстовым запросам «Алиса AI» поддерживает загрузку документов и изображений прямо в диалоговом режиме.

За ноябрь 2025 г. более 51 млн человек воспользовались нейросетевыми решениями «Яндекса» в «Поиске», а ежедневно формируется до 137 млн быстрых ответов «Алисы AI». С обновлением пользователи могут обсуждать более сложные задачи в чате из «Поиска» — «Алиса AI» формирует структурированные ответы с иллюстрациями и источниками.

Теперь перейти в поисковом приложении «Яндекс — с Алисой AI» к чату с нейросетью можно с помощью кнопки под поисковой строкой, значка Алисы на стартовой странице или подсказок при вводе запроса. Режим поиска с «Алисой AI» также позволяет продолжить решать задачу с того места, где пользователь остановился, что может быть полезно в тех случаях, когда он работает над долгим и сложным проектом. В чате с «Алисой AI» при нажатии на боковую панель слева можно перейти к прошлым запросам, посмотреть информацию, которая уже была в ответах нейросети, или задать дополнительные вопросы.