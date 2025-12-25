CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Цифровизация Внедрения Импортонезависимость
|

ВИВТ получит 300 лицензий ОС «РОСА Хром» в рамках сотрудничества с НТЦ ИТ РОСА

Воронежский институт высоких технологий (ВИВТ) и НТЦ ИТ РОСА заключили стратегическое соглашение, которое предусматривает внедрение 300 лицензий операционной системы «РОСА Хром» в учебный процесс. Развертывание отечественной платформы позволит студентам и преподавателям работать в современной российской ИТ-среде и формировать практические навыки, востребованные рынком. Сотрудничество РОСА и ВИВТ формирует фундамент для долгосрочного развития цифровых компетенций в регионе. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

Соглашение включает совместную работу в образовательной, научно-исследовательской, профориентационной и информационной сферах. Институт и компания будут проводить мероприятия для студентов, развивать практическую подготовку обучающихся, участвовать в совместных проектах, а также делиться экспертной информацией и технологическими решениями.

Передача 300 лицензий операционной системы «РОСА Хром» станет основой формирования единой цифровой образовательной среды внутри Института и позволит создать условия для обучения будущих специалистов в современных российских программных средах.

«Мы стремимся сделать современные отечественные технологии доступными будущим специалистам и создать условия, при которых российское ПО станет частью их ежедневной работы. Важно, чтобы студенты не просто изучали теорию, но и получали реальный практический опыт работы в отечественной цифровой среде, на которой сегодня строятся инфраструктуры предприятий, организаций и государственных систем», — отметил директор по развитию НТЦ ИТ РОСА Вячеслав Кадомский.

В ВИВТ подчеркивают, что переход на отечественную операционную систему связан с долгосрочной стратегией по использованию российских цифровых платформ в обучении.

«Сотрудничество с НТЦ ИТ РОСА позволяет нам участвовать в развитии отечественных технологий, вовлекать студентов в актуальные проекты и укреплять научно-образовательный потенциал региона. Такое партнерство усиливает не только институт, но и всю экосистему подготовки специалистов», — отметил ректор Воронежского института высоких технологий Игорь Львович.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ радикально изменил правила игры процессного офиса

Российские ИТ-компании заплатили налогов на треть больше, чем год назад

Как система класса ITAM помогает навести порядок в ИТ-активах

В России создадут суверенный процессор для отечественных базовых станций. Потребуется всего два года

Меньше рутины, больше инженерного творчества: Антон Атоян, «СберТех», — о том, как ИИ меняет разработку

Павел Дуров обвинил Европу в создании «цифрового Гулага», цензуры и массовой слежки

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще