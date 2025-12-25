Smartseeds совместно с ГК «Астрал» подвели итоги участия в федеральном эксперименте по цифровизации перевозок зерна

Цифровая логистическая платформа Smartseeds (входит в «Деметра-Холдинг») в партнерстве с ГК «Астрал» (оператором ИС ЭПД) приняли участие в эксперименте Правительства России при поддержке Минтранса, Минсельхоза и ФНС по введению электронных транспортных накладных при перевозках зерна и продуктов его переработки. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астрал».

Эксперимент проходил в течение полугода. Его участниками стали крупнейшие представители рынка автомобильных грузоперевозок зерна: производители, трейдеры, грузоперевозчики и цифровые логистические сервисы.

Суть эксперимента заключалась в переводе в цифровой формат перевозочных документов, которые оформляются при транспортировке зерна автотранспортом. Участники рабочей группы, среди которых были специалисты Smartseeds и ГК «Астрал», совместно разработали основные сценарии автоперевозок зерна, сформировали цепочки и провели тестирование системы в реальных условиях.

В ходе эксперимента Smartseeds и ГК «Астрал» организовали перевозку зерновых с использованием электронных транспортных накладных (ЭТрН). Электронная транспортная накладная – это полный аналог бумажной транспортной накладной, которая оформляется и хранится полностью в электронном виде.

Кроме того, совместно с технологическим партнером — ГК «Астрал», Smartseeds разработала инструменты для формирования и обработки электронных транспортных накладных непосредственно в мобильной версии сервиса, доступной на Android и iOS. За время проведения эксперимента через платформу Smartseeds и ГК «Астрал» было оформлено и передано более 670 ЭТрН, в рамках которых перевезено более 20 тыс. тонн зерна.

Антон Кондратов, директор Smartseeds: «Участие в эксперименте стало важным для нас опытом с точки зрения отслеживания процессов и тестирования системы со всеми участниками рынка. Совместно с нашим технологическим партнером мы разработали решение, которое делает переход более удобным и для крупных агропредприятий, и для небольших фермеров и грузоперевозчиков. Нашей командой было разработано кросс-платформенное решение, совместимое с системой «1С» и доступное как на десктопе, так и на мобильных платформах. Оно позволяет всем участникам перевозки комфортно оформлять электронную транспортную накладную, легко читать и анализировать данные в привычной форме, близкой традиционному бумажному формату».

Степан Терехин, директор по развитию бизнеса ГК «Астрал»: «Цифровизация транспортной отрасли — это не просто переход на работу с документами в электронном виде, в основе должен лежать системный подход и пересмотр бизнес-процессов. Только так можно оптимизировать процессы управления, повысить прозрачность и контроль на каждом этапе перевозок. С учетом всех сложностей, связанных с цифровизацией, мы понимаем, как важно клиентам сохранять привычную среду работы, поэтому интеграция электронных перевозочных документов у нас доступна там, где вам удобнее всего — будь то ваша собственная учетная система или платформа на базе «1С». Наша задача — сделать цифровую трансформацию логистики максимально органичной и комфортной для всех участников рынка».

По итогам эксперимента было принято решение продлить взаимодействие участников рабочей группы по методологии бизнес-процессов при перевозках зерна. С 1 сентября 2026 г. работа с перевозочными документами в электронном формате станет обязательной.

Цифровая логистическая платформа Smartseeds первой на рынке запустила в промышленном режиме перевозки зерновых грузов с использованием электронной транспортной накладной.