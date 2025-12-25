МТС обеспечила связью новый комплекс детской больницы святого Владимира

МТС развернула сеть мобильной связи в новом многопрофильном комплексе детской городской клинической больницы (ДГКБ) святого Владимира, открывшемся в сентябре 2025 г. ко Дню города Москвы. Установленное телеком-оборудование обеспечит пациентов и их родителей, посетителей и персонал одного из крупнейших объектов в сфере столичного здравоохранения качественной голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 200 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Для организации мобильной связи внутри нового шестиэтажного корпуса ДГКБ площадью 58 тыс. кв. м. специалисты МТС построили антенно-фидерную систему, установив современное 2G и 4G телеком-оборудование с поддержкой технологии MIMO 2x2, которая позволяет эффективнее использовать частотный ресурс. Помимо установки оборудования внутри, дополнительное оборудование было смонтировано на кровле здания. Для организации инфраструктуры было проложено около 18 км кабеля.

Комплексное решение, сочетающее в себе установку секторов базовой станции как внутри, так и снаружи здания, обеспечило равномерное и устойчивое радиопокрытие на всех шести наземных и двух подземных этажах больничного комплекса и на прилегающей к нему территории. Построенная антенно-распределительная сеть доступна для подключения базовых станций других операторов связи.

«Здание нового корпуса детской больницы святого Владимира построено с применением современного энергосберегающего остекления, которое обладает повышенным уровнем затухания и отражения радиосигнала. Это заметно осложнило задачу обеспечения качественной мобильной связи, – сказал директор по стратегии и развитию МТС в Московском регионе Дмитрий Поляков. – Наша экспертиза и опыт в строительстве телеком-инфраструктуры внутри объектов со сложной радиотопологией позволили в короткий срок обеспечить связью новый корпус ДГКБ».

Ранее МТС улучшила качество связи в крупнейших медицинских центрах Москвы, имеющих федеральное значение: Морозовской детской городской клинической больнице, Детском клиническом центре им. Л.М. Рошаля, НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, МКНЦ им. А.С. Логинова, в главном, терапевтическом и детском корпусах и родильном доме ЦКБ.