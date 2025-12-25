CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

ЛСР и Ujin создают новый стандарт безопасности в сегменте умных зданий

«Группа ЛСР», строительный холдинг, и ИT-компания «Юникорн» (ТМ Ujin), разработчик платформы для умных зданий Ujin OS, заключили стратегическое соглашение о развитии смарт-инфраструктуры объектов девелопера. Об этом CNews сообщили представители Ujin.

Ключевым техническим решением стало развертывание экземпляра платформы Ujin OS по модели On‑premise: при подключении общедомовых инженерных систем к ПО, все данные будут храниться в собственном дата‑центре «Группы ЛСР». Такой подход обеспечивает полное соответствие российским требованиям защиты персональной информации, совместную ответственность партнеров по работе сервисов, а также позволяет рассматривать цифровую инфраструктуру как ценный актив, укрепляющий технологический статус девелопера.

Для жителей новостроек будет доступен спектр сервисов смарт‑инфраструктуры через мобильное приложение ЛСР. С его помощью резиденты смогут принимать видеозвонки с домофона, осуществлять бесконтактный доступ на территорию и в парадные, оформлять гостевые пропуска, просматривать записи с камер видеонаблюдения и получать квитанции для оплаты ЖКУ. Взаимодействие с управляющей организацией также перешло в цифровой формат: оформить заявку и посмотреть актуальные новости можно в пару кликов на смартфоне.

«Группа ЛСР» идет по пути стандартизации умных сервисов и продолжает их внедрение как в новостройках, так и в действующих проектах. Несмотря на то, что часть проектов уже переданы в эксплуатацию, нам важно сохранять и повышать уровень комфорта для жителей. Сегодня мы активно развиваем свое мобильное приложение, чтобы наши клиенты могли пользоваться самыми современными сервисами. Наше с Ujin сотрудничество направлено, в первую очередь, на создание безопасных условий, где житель чувствует себя защищенным на всех уровнях: от физической безопасности до уверенности в сохранности своих личных данных», – сказал Сергей Федоров, директор по информационной инфраструктуре «Группы ЛСР».

«Для таких крупных девелоперов, как «Группа ЛСР», формат On‑premise становится фундаментальным выбором, поскольку позволяет сохранить полный контроль над инфраструктурой, данными и обеспечить высокий уровень доступности сервисов. Единая платформа для управления цифровой средой зданий, сегодня стала базовым уровнем комфорта в современных домах, когда вместо десятка разрозненных приложений, один интуитивно понятный интерфейс, где в пару кликов можно решить множество вопросов, связанных с объектом недвижимости. Оформить гостевой пропуск, посмотреть, как ребенок играет на площадке, оплатить все счета в одном месте и много другое. Уверен, что наше партнерство откроет еще большие перспективы для масштабирования умных решений в городскую среду», — отметил исполнительный директор «Юникорн» (ТМ Ujin) Кирилл Романченко.

На сегодняшний день технологии умного здания реализованы в ряде проектов «Группы ЛСР», включая жилые комплексы «Зиларт» и «Лучи» в Москве, Neva Residence и «Морская набережная» в Санкт-Петербурге. Стороны намерены расширять портфель совместных продуктов на всех объектах девелопера, для этого уже сформирована дорожная карта на ближайшие годы.

