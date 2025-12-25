«Фабрика данных» от «Диасофт» поможет компаниям использовать искусственный интеллект для работы с данными

Растущий объем данных и сложность бизнес-задач заставляют компании искать новые, более эффективные инструменты для управления данными и их анализа. Искусственный интеллект (ИИ) способен превращать «сырые» данные в конкретные бизнес-результаты. ИИ стал стратегическим активом для компаний, стремящихся повысить операционную эффективность и получить конкурентные преимущества.

ИT-платформа как фундамент для ИИ

Основой для успешного внедрения ИИ является качественная и хорошо организованная data-инфраструктура. Ключевую роль в ее создании играют специализированные ИT-платформы.

Компания «Диасофт» расширяет возможности решения «Фабрика данных» (Digital Q.DataFactory). Оно автоматизирует процессы построения сквозных потоков данных – от их извлечения из источников до загрузки для последующего анализа. Digital Q.DataFactory служит фундаментом для развертывания интеллектуальных аналитических систем. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

«Платформа берет на себя всю рутинную работу по управлению данными: инжиниринг и оркестрацию ETL/ELT-процессов, обеспечение качества и согласованности данных. Это позволяет компаниям сосредоточиться на главном – на построении и внедрении ML-моделей, не отвлекаясь на поддержку data-pipeline», – сказал Илья Шуйков, руководитель продукта «Фабрика данных».

Эффект для бизнеса от «Фабрики данных» и ИИ

Digital Q.DataFactory обеспечивает бесперебойную и качественную поставку данных, а ИИ отвечает за их глубокий анализ. Вместе эти инструменты создают такие преимущества для бизнеса:

– Предиктивная аналитика и прогнозирование. Алгоритмы машинного обучения, получающие данные из «Фабрики данных», могут предсказывать будущие тенденции. Это позволяет ритейлерам оптимизировать запасы, а производственным компаниям – предсказывать спрос.

– Персонализация клиентского опыта. Нейросеть лежит в основе рекомендательных систем. В B2B-сегменте, обладая качественными данными, можно предлагать клиентам релевантные продукты, значительно повышая конверсию продаж.

– Автоматизация рутинных процессов. ИИ способен роботизировать сложные задачи: например, организовать автоматическую обработку документов, верифицированных и загруженных через «Фабрику данных».

– Проактивное выявление мошенничества. В режиме реального времени нейросеть, имея доступ к данным с Digital Q.DataFactory, отслеживает транзакции и поведение пользователей, мгновенно сигнализируя о подозрительных действиях.

Одна из ключевых особенностей «Фабрики данных» – low-code возможности для обработки данных. Они позволяют ускорить разработку и снизить уровень требований к квалификации data-инженеров для разработки на платформе. Например, с помощью встроенного в платформу low-code инструмента с ИИ-ассистентом data-инженеры могут быстро разрабатывать новые ETL-процессы и настраивать мэппинг данных, описывая постановку задачи на естественном языке.

Решение входит в состав экосистемы low-code разработки микросервисных программных продуктов Digital Q.