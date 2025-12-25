ЭДО в Saby доступен с Узбекистаном, Казахстаном и Белоруссией

Внешняя торговля России со странами ЕАЭС и ближайшим зарубежьем активно растет. Бизнес расширяет поставки, выстраивает новые логистические цепочки и все чаще нуждается в быстром и юридически значимом документообороте.

В Saby трансграничный ЭДО уже доступен по основным внешнеторговым направлениям и позволяет обмениваться электронными документами с партнерами из Узбекистана, Казахстана и Белоруссии — так же просто, как и внутри России. Об этом CNews сообщили представители компании «Тензор».

Как работает трансграничный ЭДО

В Узбекистане документооборот реализован через АО «Научно-информационный центр "Янги Технологиялар"» — это единый роуминговый оператор. От него документы доставляются всем коммерческим провайдерам страны, поэтому клиенты Saby могут обмениваться документами с узбекскими контрагентами любых местных операторов.

В Республике Казахстан обмен происходит через оператора idocs, в Белоруссии — «Современные технологии торговли» (СТТ), «Электронные документы и накладные» (ЭДиН), «Бидмартсом» и «СофтКлуб» («Метаэра»).

Юридическую значимость документов обеспечивают доверенные третьи стороны — аккредитованные УЦ стран-партнеров, которые проверяют электронные подписи.

«Наша цель — дать бизнесу возможность сосредоточиться на развитии поставок и логистики, а не на сопровождении документооборота. Расширяя ТЭДО на страны ЕАЭС и Узбекистан, мы снимаем технические и юридические барьеры. Компании в режиме реального времени видят статус каждого документа, подписывают их привычной российской КЭП, а мы обеспечиваем юридическое признание документов со стороны зарубежных контрагентов. В результате формируется полноценная цифровая экосистема для международной торговли. Мы последовательно опираемся на запросы бизнеса, понимаем востребованность этих направлений и поэтому реализуем такие решения, а также активно участвуем в рабочих группах и продвигаем развитие ТЭДО на всех уровнях», — сказала Елена Загребова, руководитель направления Saby Docs.