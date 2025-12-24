Zala подготовила операторов БВС для компании «Аврора – БАС»

В Специализированном учебном центре (СУЦ) Zala завершилась программа подготовки внешних пилотов для дочерней структуры авиакомпании «Аврора» — компании «Аврора — БАС». Об этом CNews сообщили представители Zala.

Программа обучения включает теоретическую подготовку, практические полёты, итоговые экзамены и направлена на формирование навыков работы в любых условиях. По ее завершении операторы готовы приступить к эксплуатации беспилотных авиационных комплексов.

Подготовка проводилась в рамках контракта на поставку модернизированных БВС Zala T-16, который был подписан сторонами осенью 2025 г. Т-16 способны к длительному автономному полету более четырех часов и оснащены системами искусственного интеллекта для автоматического распознавания объектов, что делает их эффективными для мониторинга обширных территорий Дальнего Востока.