«Яндекс Афиша» тестирует новую функцию с использованием ИИ

«Яндекс Афиша» запустила тестирование новой функции «Вид с места», разработанной с применением технологий искусственного интеллекта. Инновация предназначена для повышения качества сервиса при покупке билетов на культурные мероприятия. Воспользоваться нововведением можно в мобильной версии сайта и в приложении «Яндекс Афиши», пока оно доступно лишь небольшому числу пользователей. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Афиши».

После того как пользователь выберет место на схеме зала, он увидит, как с этого места выглядит сцена. Для каждого кресла генерируется собственное изображение, поэтому, чтобы оценить другой ракурс, достаточно выбрать соседнее место на схеме зала. На первом этапе тестирования функция будет доступна для больших залов на некоторых столичных площадках: театр «Одеон», РАМТ и МДМ.

По словам руководителя «Яндекс Афиши» Данила Гребенева, внедрение инструмента на базе ИИ — это шаг к повышению прозрачности и технологичности сервиса. Функция поможет пользователям принимать более взвешенные решения при выборе мест и усилить впечатления от посещения событий. В будущем планируется расширить доступность функции «Вид с места» — она появится на других площадках в Москве и регионах.

В основе функции лежит гибридный подход. «Вид с места» сочетает классические алгоритмы компьютерного зрения, программы для создания анимации и доработанную технологию 3D-графики с современными генеративными моделями. Достаточно снимков зала, сделанных с обычного телефона — на их основе система восстанавливает 3D-структуру пространства, формирует вид из каждой точки и сопоставляет реальные места со схемой с помощью разработанного алгоритма нечеткого фитинга. ИИ повышает качество изображений и убирает лишние артефакты, а рендер 3D-реконструкции с симуляцией оптической системы человека обеспечивает максимальную реалистичность картинки. При этом технология легко масштабируется на крупные площадки: сейчас алгоритмы способны воссоздать обзор с любого места, даже на стадионах с вместимостью более 10 тысяч зрителей.