CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Внедрения Искусственный интеллект
|

«Яндекс Афиша» тестирует новую функцию с использованием ИИ

«Яндекс Афиша» запустила тестирование новой функции «Вид с места», разработанной с применением технологий искусственного интеллекта. Инновация предназначена для повышения качества сервиса при покупке билетов на культурные мероприятия. Воспользоваться нововведением можно в мобильной версии сайта и в приложении «Яндекс Афиши», пока оно доступно лишь небольшому числу пользователей. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Афиши».

После того как пользователь выберет место на схеме зала, он увидит, как с этого места выглядит сцена. Для каждого кресла генерируется собственное изображение, поэтому, чтобы оценить другой ракурс, достаточно выбрать соседнее место на схеме зала. На первом этапе тестирования функция будет доступна для больших залов на некоторых столичных площадках: театр «Одеон», РАМТ и МДМ.

По словам руководителя «Яндекс Афиши» Данила Гребенева, внедрение инструмента на базе ИИ — это шаг к повышению прозрачности и технологичности сервиса. Функция поможет пользователям принимать более взвешенные решения при выборе мест и усилить впечатления от посещения событий. В будущем планируется расширить доступность функции «Вид с места» — она появится на других площадках в Москве и регионах.

В основе функции лежит гибридный подход. «Вид с места» сочетает классические алгоритмы компьютерного зрения, программы для создания анимации и доработанную технологию 3D-графики с современными генеративными моделями. Достаточно снимков зала, сделанных с обычного телефона — на их основе система восстанавливает 3D-структуру пространства, формирует вид из каждой точки и сопоставляет реальные места со схемой с помощью разработанного алгоритма нечеткого фитинга. ИИ повышает качество изображений и убирает лишние артефакты, а рендер 3D-реконструкции с симуляцией оптической системы человека обеспечивает максимальную реалистичность картинки. При этом технология легко масштабируется на крупные площадки: сейчас алгоритмы способны воссоздать обзор с любого места, даже на стадионах с вместимостью более 10 тысяч зрителей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Галина Тимофеева, «Петрович»: Сначала мы избавились от стикеров, а теперь готовимся к работе с ИИ-агентами

Под Москвой открывается производство фотонных интегральных схем и устройств на их основе

Дмитрий Хлопов, К2Тех: Офисная среда должна быть живой ИТ-экосистемой

В России разработан «умный» сканер выбоин на дорогах

Как противостоять обману в сети: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

Власти хотят наказывать интернет-провайдеров за беспорядок в подъездах

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще