В России появилась цифровая платформа для строительства с открытым доступом для ИИ

Компания Severin Development запустила российскую платформу Signal, которая, изначально являясь аналогом облачного сервиса BIM 360, сейчас дает пользователям новые возможности в управлении строительством и контроле за соблюдением сроков. За счет универсальности продукта, внедрить его и адаптировать под свои задачи с помощью нейросетей, сможет каждый девелопер. Об этом CNews сообщили представители Severin Development.

Одной из главных проблем строительной отрасли остается соблюдение сроков. В среднем в мире по неофициальной статистике четверть девелоперов их задерживают. Причины могут быть разными: от локальных до всеобщих, например, в пандемию по всему миру было приостановлено почти 60% строек. В 2025 г. в России сроки строительства были перенесены у 42% строек (данные ЕРЗ).

В России насчитывается порядка 2,5-2,7 тыс. строительных компаний, при этом на отечественном рынке до сих пор отсутствовали цифровые комплексные решения, способные полностью охватить и объединить все стадии и всех участников строительства в едином пространстве. Теперь стало возможным внедрить решение, которое позволит управлять всеми процессами и изменить отрасль в целом: сократить количество проектов, где сроки ввода в эксплуатацию сдвигаются или переносятся.

Главная инновация платформы – возможность интегрировать нейросети через открытую систему API, что делает ее универсальной экосистемой, в которой могут «жить» и развиваться любые ИИ-агенты: от локально развернутых решений, до облачных сервисов. Можно будет воспользоваться как встроенными ИИ-функциями, которые сейчас проходят тестирование, так и подключить внешнюю нейросеть для решения конкретных задач компании: проводить анализ и давать рекомендации, выявлять ошибки и оптимизировать процессы в режиме реального времени и др. Собственный ИИ-помощник платформы поможет при работе с моделью, определит готовность объекта по фото со стройки, сравнит версии документов и проведет по ним умный поиск. Новые функции будут добавляться по мере обновления платформы.

«Для нас внедрение Signal стало не просто заменой софта, а стратегическим шагом к новой модели управления проектами. Платформа помогла закрыть системные проблемы: мы покончили с хаосом версий документов, перевели все согласования и работу с замечаниями в прозрачный цифровой контур. Это критически важный фундамент. Но один из ключевых параметров – это открытая архитектура. Возможность через API подключать свои аналитические инструменты и тестировать ИИ-агентов трансформирует платформу из системы учета в среду для роста. Например, мы уже автоматизируем выгрузку данных для BI-систем, чтобы на основе объективной аналитики, а не интуиции, принимать решения по оптимизации процессов и ресурсов. Платформа становится технологическим рычагом, который позволяет перейти от оперативного реагирования к стратегическому управлению развитием компании», – отметил Сергей Шиферсон, управляющий партнер Touch.

В условиях динамичного развития нейронных сетей подход с открытым API и настройками интеграций наиболее оптимален. Он не привязывает пользователей к конкретным ИИ-моделям, а позволяет выбирать технологии в зависимости от своих задач и при необходимости заменять их, а также самим управлять необходимыми мощностями.

«Между крупнейшими игроками ИИ-рынка идет активная конкурентная борьба, и то, что сегодня признано передовой технологией, завтра уже может оказаться морально устаревшим. В этом контексте лучшее решение для любых цифровых платформ – это не навязывать свои модули, а создавать техническую основу через максимально гибкий и расширенный API. И создавать ее нужно уже сейчас. Мы находимся на пороге четвертой промышленной революции, основной которой являются цифровые платформы. Для России возможность войти в число мировых лидеров – это активно развивать собственные цифровые конкурентоспособные продукты. Возможно, рынок и мир не до конца осознает потенциал ИИ, однако в ближайшие 5-10 лет нас ждет революция, сопоставимая по масштабам с изобретением электричества. Речь идет о фундаментальных изменениях», – сказал Роман Сигитов, председатель совета директоров компании Severin Development.