CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Системное ПО
|

Подтверждена совместимолсть СУБД Jatoba с S3-хранилищем «Закрома.Хранение»

Компании Digital Spirit и «Газинформсервис» подтвердили технологическую совместимость объектного S3-хранилища «Закрома.Хранение» с защищённой СУБД Jatoba компании «Газинформсервис». Это партнёрство направлено на создание эффективного и безопасного решения для хранения и обработки больших объёмов данных, а также управления ими.

Интеграция СУБД Jatoba и объектного S3-хранилища «Закрома.Хранение» призвана упростить работу с большими объёмами данных, повысить безопасность хранения информации и снизить издержки на инфраструктуру. Компании продолжат развитие решений, ориентируясь на потребности современного рынка и ожидания клиентов.

СУБД Jatoba — защищённая система управления базами данных (СУБД), имеющая кластерные решения по отказоустойчивости, производительности и обеспечивающая круглосуточную безопасную работу с данными.

«Закрома.Хранение» — российское объектное S3-хранилище, включённое в реестр отечественного программного обеспечения. Ключевые возможности решения включают: хранение произвольных форматов данных (текстовые документы, мультимедийные файлы, резервные копии и т.д.); полную поддержку методов Amazon S3 REST API; автоматическое распределение классов хранения (холодное/горячее хранение); масштабируемость для растущих объёмов данных.

«Безопасная СУБД «Ятоба» совместно с современным S3-хранилищем «Закрома» эффективно закрывают вопросы по созданию кибербезопасного высоконадёжного хранилища больших объёмов для управления корпоративными данными с функциями резервного копирования и восстановления базы данных после сбоев. Мы рады партнёрству, это позволяет ускорить импортозамещение», — отметил Юрий Осипов, менеджер продукта Jatoba компании «Газинформсервис».

«Совместная работа «Закрома.Хранение» с защищённой СУБД Jatoba позволит эффективно управлять данными любого типа без ограничений на размер или формат, а также создать инфраструктуру, которая полностью отвечает современным требованиям защиты информации, — сказал директор по продукту «Закрома» Станислав Логинов. — Мы продолжаем делать ставку на сертифицированные отечественные решения, чтобы вместе с коллегами обеспечивать успех наших клиентов».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как противостоять обману в сети: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

Под Москвой открывается производство фотонных интегральных схем и устройств на их основе

Цифровой рубль: что известно о новой форме национальной валюты. Инфографика

В России разработан «умный» сканер выбоин на дорогах

Полностью избавиться от зависимости от иностранного ПО до сих пор не удалось

Власти хотят наказывать интернет-провайдеров за беспорядок в подъездах

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще