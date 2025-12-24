Napoleon IT и институт НИИСТРОМ разработали систему навигации без GPS внутри помещений на основе компьютерного зрения

Система интеллектуального позиционирования в рамках системы визуального интеллекта «ТОР» работает без сигналов GPS/ГЛОНАСС внутри строящихся объектов и объектов благоустройств. Решение предназначено для автоматизации контроля на строительных и промышленных объектах и обеспечивает сантиметровую точность отслеживания перемещений внутри помещений и на открытых территориях. Об этом CNews сообщили представители Napoleon IT.

Управление современными стройками и промобъектами требует абсолютной прозрачности процессов. Однако до сих пор не существовало точного и независимого от спутников метода фиксации маршрутов и местоположения персонала внутри зданий, на этажах, в тоннелях, что создавало «слепые зоны» в контроле.

Система «ТОР» — визуальный интеллект для строительного контроля, сроков и качества. Внутри нее разработана технология позиционирования, независимая от спутниковых сигналов основана на компьютерном зрении и машинном обучении. Это ее ключевое отличие от других технологий навигации без GPS, которые часто используют Wi-Fi-маяки, Bluetooth-метки (BLE) или инерциальные датчики (IMU), требующие дополнительной инфраструктуры и обладающие меньшей точностью.

Принцип работы: Алгоритмы анализируют видеопоток с камеры инспектора, в реальном времени строят 3D-карту окружающего пространства и привязывают положение оператора к цифровой модели объекта (BIM/CAD). Система геопозиционирования внутри помещений, использующая компьютерное зрение, позволяет с точностью до 10 см определить местоположение и путь перемещения без GPS.

Технология также справляется с задачей построения маршрута на открытых участках, таких как территории благоустройства, автодороги, трассы трубопроводов, территории нефтебаз и газораспределительных станций. Теперь весь путь инспектора становится абсолютно прозрачным и доступным для анализа.

«Технология позиционирования независимая от спутниковых сигналов — это показательный пример синергии ИT-разработчика и промышленного партнера. Совместно с институтом НИИСТРОМ мы не просто создали инновацию, а предложили рынку работающий инструмент, который задает новые стандарты прозрачности и управляемости в строительстве», — отметил Эльдар Ахтямов, к.т.н, эксперт, партнер Napoleon IT, СЕО института НИИСТРОМ.