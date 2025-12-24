«МегаФон» взял под контроль качество воздуха в Подмосковье

«МегаФон» обеспечил работоспособность и своевременный ремонт сотен постов экомониторинга, установленных по всей Московской области. С их помощью «Мособлэкомониторинг» следит за качеством атмосферного воздуха в регионе. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Территориальная система наблюдения Подмосковья состоит из более чем 360 постов экомониторинга воздуха. Оператор постоянно отслеживает исправность большинства из них, обеспечивает техническое сопровождение проекта и качественную работу канала передачи данных для сбора информации. В случае поломок «МегаФон» оперативно восстанавливает работоспособность оборудования.

«Мониторинг качества атмосферного воздуха — это один из несомненных приоритетов нашей работы. Созданная сеть постов позволяет принимать управленческие решения, основанные на точных данных, и предоставлять доступ жителям Подмосковья к открытой информации. Нам важно обеспечивать бесперебойную работу системы, и мы выбрали надежного партнера, который нам в этом помогает», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

«Новый проект, реализуемый совместно с “Мособлэкомониторингом”, — важный шаг в развитии экологических инициатив на территории Московской области. Мы организовали не просто обслуживание оборудования, а полноценную операционную поддержку системы, от которой зависит качество воздуха в регионе. Наша задача — минимизировать риски сбоев и гарантировать передачу данных без задержек», — отметил директор московского отделения «МегаФона» Виктор Югай.

Оператор реализует проекты экологического мониторинга и в других регионах России на базе собственной платформы «МегаФон Экология». Решения позволяют автоматизировать сбор данных о состоянии воздуха, воды и почвы, анализировать их в режиме реального времени, формировать отчеты для профильных ведомств и оперативно реагировать на превышения нормативов. Система интегрируется с государственными информационными ресурсами (например, ФГИС «Экомониторинг» и «Чистый воздух») и позволяет информировать жителей об экологической обстановке через публичные порталы и «Экологические карты» городов.