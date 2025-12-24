CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

KTS назвал ключевые тренды цифровизации продаж недвижимости в 2026 году

ИТ-разработчик KTS сформулировал основные тренды в цифровизации продаж недвижимости на следующий год. Среди наиболее востребованных направлений цифровизации — повышение качества работы с воронкой, коммуникации с инвесторами и брокерами, персонализация предложений и развитие сервисов лояльности. Об этом CNews сообщили представители KTS.

В 2025 г. девелоперы сократили инвестиции в цифровые проекты без очевидной и быстрой окупаемости. В 2026 г. эта практика получит развитие. На первый план выходит цифровизация работы с разными категориями клиентов, партнерами и инвесторами.

Среди наиболее востребованных инструментов — личные кабинеты брокеров, приложения для покупателей-инвесторов, внедрение ИИ-практик на разных этапах работы с воронкой.

Набирает оборот применение ИИ в коммерческом блоке. ИИ-инструменты помогают ускорить обработку лидов, персонализировать коммуникации и поддержать принятие решений на основе данных. Сюда же можно отнести ИИ-помощники с виджетами на сайте, которые собирают вводные от клиента и помогают покупателю сориентироваться в продукте и подобрать максимально релевантные его запросу варианты.

«2026 г. станет для рынка недвижимости точкой, где конкурентоспособность будет определяться не объемом портфеля, а скоростью внедрения технологий, качеством девелоперского продукта и способностью зарабатывать за пределами "квадратных метров"», — сказал Александр Баталов, коммерческий директор KTS.

