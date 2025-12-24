Egar внедрила конвертер Swift-сообщений в инфраструктуру российского банка

Компания Egar объявила об успешном завершении первого проекта по внедрению и интеграции конвертера Swift-сообщений «Смартконверт» в инфраструктуру российского банка. Проект реализован в ответ на глобальные изменения Swift по обязательному переходу участников финансового рынка на стандарт ISO 20022. Внедрение конвертера позволит заказчику обеспечить плавную миграцию платежных потоков без остановки операционной деятельности.

Решение было полностью адаптировано под существующую ИТ-архитектуру заказчика. Ключевым преимуществом стала бесшовная интеграция конвертера с файловой архитектурой банка, позволившая избежать создания дополнительных директорий. Для повышения эффективности хранения данных реализована функция автоматической очистки исходных файлов по результатам обработки.

Особое внимание в проекте уделялось обеспечению корректного взаимодействия с внешними системами. Специалисты Egar выполнили тонкую настройку технических заголовков исходящих сообщений в формате MX для корректной интерпретации сообщений банками-контрагентами и соответствия отраслевым протоколам. Кроме того, было разработано уникальное бизнес-правило для интеллектуального формирования данных в платежных инструкциях, учитывающее специфику заполнения форматов МТ202 заказчиком.

В целях усиления надёжности и соответствия требованиям аудита в решении реализован механизм вывода логов за пределы контейнерной среды во внешнее файловое хранилище. Этот подход обеспечивает сохранение полной и неизменяемой истории обработки сообщений, что критически важно для контроля, безопасности и ретроспективного анализа.

«Данный проект наглядно демонстрирует, что наше решение — это не просто утилита для конвертации, а гибкая модульная система, способная адаптироваться под самые специфические задачи заказчика, — сказал руководитель центра компетенций по аналитике и проектированию систем Egar Александр Урванцев. — Мы смогли предложить банку комплексный подход, минимизирующий как операционные риски, так и капитальные затраты на модификацию основных систем».

Внедрение решения «Смартконверт» позволило банку-заказчику обеспечить бесперебойный платежный трафик в переходный период, соответствовать новым требованиям Swift и заложить основу для адаптации к будущим обновлениям стандартов.

Решение «Смартконверт» продолжает развиваться. Команда Egar открыта для новых проектов, направленных на технологическую поддержку финансовых институтов в условиях меняющегося регулирования.