CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

«ДАР» внедрил новое хранилище данных для ГК «Сервис-Телеком»

Компания «ДАР» (входит в ГК «Корус Консалтинг») создала новое хранилище данных по заказу ООО «СТ-Цифровые Решения» («СТ-ЦР»). Новое решение позволило консолидировать все источники данных и повысить прозрачность процесса управления данными на уровне всей ГК «Сервис-Телеком». Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

СТ-ЦР – аккредитованная ИТ-компания, разрабатывающая SaaS-платформу управления башенным бизнесом «СеТКа» (запись в реестре отечественного ПО №30019). Компания входит в ГК «Сервис-Телеком», участника рынка башенной инфраструктуры в России, обеспечивающую полный цикл операций по созданию и обслуживанию телекоммуникационной инфраструктуры.

Развитие ИТ-платформы «СеТКа» в части внедрения инструментов искусственного интеллекта требовало обновления архитектуры централизованного хранилища данных – до полной автоматизации процессов сбора и маршрутизации инфо-потоков – от первичных источников до аналитических витрин, а также обеспечения прозрачного и раздельного управления данными для всей группы «Сервис-Телеком».

Новое решение позволило консолидировать все источники данных и обеспечить прозрачное управление. В рамках проекта специалисты компании «ДАР» провели обследование источников данных и разработали каналы их поставки, проанализировали существующие аналитические отчеты и помогли выстроить единую методологию расчета ключевых показателей.

Новое хранилище на платформе PostgreSQL консолидирует данные из различных систем и служит единым источником для формирования дашбордов в корпоративной системе бизнес-аналитики. Архитектура решения спроектирована с учетом масштабируемости, что позволяет гибко развивать хранилище по мере появления новых бизнес-задач и реализовывать проект поэтапно.

Данные Группы «Сервис-Телеком» находятся в едином защищенном информационном контуре, загружаются вовремя и в полном объеме, а их интерпретация однозначна для всех пользователей.

«Актуальная информации о работе компании – это ключ к успеху в бизнесе. При разработке новой версии хранилища нашей основной задачей было создать единую информационную среду, в которой пользователи могли бы оперативно получать достоверные данные для отчетности и принятия управленческих решений», – сказал Максим Лукьянов, генеральный директор ООО «СТ-Цифровые Решения».

«Задача по миграции хранилища данных на новую технологическую платформу актуальна для многих российских организаций. Именно такие проекты помогают систематизировать информацию и таким образом обеспечить единую точку правды для всей бизнес-аналитики. Важно, чтобы в работу были вовлечены не только ИТ-специалисты, но и бизнес-пользователи, которые могли бы верифицировать данные и их источники. В проекте Группы «Сервис-Телеком» мы увидели высокий уровень вовлеченности бизнес-пользователей, что стало одним из ключевых факторов успеха», – отметил Константин Смирнов, управляющий партнер «ДАР».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цифровой рубль: что известно о новой форме национальной валюты. Инфографика

Под Москвой открывается производство фотонных интегральных схем и устройств на их основе

Игорь Вороной, «Финтех-маркет»: Автоматизация кредитных заявок сокращает время одобрения с 10 минут до 15 секунд

В России разработан «умный» сканер выбоин на дорогах

Полностью избавиться от зависимости от иностранного ПО до сих пор не удалось

Власти хотят наказывать интернет-провайдеров за беспорядок в подъездах

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще