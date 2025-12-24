«ДАР» внедрил новое хранилище данных для ГК «Сервис-Телеком»

Компания «ДАР» (входит в ГК «Корус Консалтинг») создала новое хранилище данных по заказу ООО «СТ-Цифровые Решения» («СТ-ЦР»). Новое решение позволило консолидировать все источники данных и повысить прозрачность процесса управления данными на уровне всей ГК «Сервис-Телеком». Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

СТ-ЦР – аккредитованная ИТ-компания, разрабатывающая SaaS-платформу управления башенным бизнесом «СеТКа» (запись в реестре отечественного ПО №30019). Компания входит в ГК «Сервис-Телеком», участника рынка башенной инфраструктуры в России, обеспечивающую полный цикл операций по созданию и обслуживанию телекоммуникационной инфраструктуры.

Развитие ИТ-платформы «СеТКа» в части внедрения инструментов искусственного интеллекта требовало обновления архитектуры централизованного хранилища данных – до полной автоматизации процессов сбора и маршрутизации инфо-потоков – от первичных источников до аналитических витрин, а также обеспечения прозрачного и раздельного управления данными для всей группы «Сервис-Телеком».

Новое решение позволило консолидировать все источники данных и обеспечить прозрачное управление. В рамках проекта специалисты компании «ДАР» провели обследование источников данных и разработали каналы их поставки, проанализировали существующие аналитические отчеты и помогли выстроить единую методологию расчета ключевых показателей.

Новое хранилище на платформе PostgreSQL консолидирует данные из различных систем и служит единым источником для формирования дашбордов в корпоративной системе бизнес-аналитики. Архитектура решения спроектирована с учетом масштабируемости, что позволяет гибко развивать хранилище по мере появления новых бизнес-задач и реализовывать проект поэтапно.

Данные Группы «Сервис-Телеком» находятся в едином защищенном информационном контуре, загружаются вовремя и в полном объеме, а их интерпретация однозначна для всех пользователей.

«Актуальная информации о работе компании – это ключ к успеху в бизнесе. При разработке новой версии хранилища нашей основной задачей было создать единую информационную среду, в которой пользователи могли бы оперативно получать достоверные данные для отчетности и принятия управленческих решений», – сказал Максим Лукьянов, генеральный директор ООО «СТ-Цифровые Решения».

«Задача по миграции хранилища данных на новую технологическую платформу актуальна для многих российских организаций. Именно такие проекты помогают систематизировать информацию и таким образом обеспечить единую точку правды для всей бизнес-аналитики. Важно, чтобы в работу были вовлечены не только ИТ-специалисты, но и бизнес-пользователи, которые могли бы верифицировать данные и их источники. В проекте Группы «Сервис-Телеком» мы увидели высокий уровень вовлеченности бизнес-пользователей, что стало одним из ключевых факторов успеха», – отметил Константин Смирнов, управляющий партнер «ДАР».