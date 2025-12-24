БЦ «Поклонка» переходит на цифровую систему доступа: Manufaqtury отказывается от физических пропусков

Manufaqtury объявила о полном переходе бизнес-центра «Поклонка» на цифровую систему доступа на базе PropTech-платформы PRYSM. Объект поэтапно откажется от физических носителей пропусков: все процессы оформления и контроля перемещаются в цифровую среду. Первый этап — автоматизированные пропуска для автомобилей по динамическим QR-кодам — уже внедрен. Об этом CNews сообщили представители Manufaqtury.

Функция доступна через мобильное приложение, где арендаторы оформляют цифровые пропуска для проезда автомобилей в формате уникальных QR-кодов. Арендатор может направить пропуск гостю в виде SMS или письма на электронную почту. Приглашение содержит схему проезда и правила доступа, номер этажа паркинга и парковочного места. Переход на цифровую систему позволит унифицировать доступ, исключить ручной контроль и сформировать новый стандарт пропускного режима в коммерческой недвижимости: прозрачный, быстрый и полностью управляемый через PRYSM.

Внедрение технологии проходит в три этапа. Первый — цифровые пропуска для автомобилей – уже реализован. При сканировании QR-кода терминал в режиме реального времени запрашивает у центрального сервера актуальные данные о пропуске: срок действия, привязанный номер автомобиля, зону доступа и другие ограничения. Только после успешной проверки всех этих условий сервер дает команду на открытие шлагбаума. На втором этапе появятся терминалы самообслуживания для пеших гостей, которые позволят отказаться от ручной сверки паспортов силами охранника с данными системы. Система автоматически проверит подлинность паспортных данных с помощью терминала и проверит наличие пропуска на гостя в системе. На третьем – объект полностью перейдет на цифровую модель доступа.

Андрей Кулагин, управляющий директор Manufaqtury: «В рамках модернизации и развития «Поклонки» мы приняли решение внедрить систему цифровых пропусков — это первый шаг на пути к полной автоматизации пропускного режима. Решение позволяет закрыть две ключевые задачи. Во-первых, мы устраняем административную функцию ЧОП по сверке данных — теперь решение принимает ИТ-система. Это высвобождает время у сотрудников, позволяя им заниматься основной задачей — охраной объекта. Для арендаторов и гостей это означает менее формализованный въезд и отсутствие ожиданий у постов охраны и взаимодействия с охраной. Во-вторых, автоматизация исключает человеческий фактор и несанкционированные допуски на территорию. Модель цифрового доступа изначально спроектирована так, чтобы ее можно было внедрить на любом объекте, который использует PRYSM».