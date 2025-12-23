CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Электроника Импортонезависимость
|

Страна получила 72-кубитный квантовый компьютер на атомной платформе

Ученые физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, участвующие в Квантовом проекте, повысили размерность прототипа квантового вычислителя на одиночных нейтральных атомах рубидия до 72 кубитов. Об этом CNews сообщили представители «Росатом Квантовые технологии».

Квантовый регистр с новым показателем был реализован научной группой Центра квантовых технологий физического ф-та Московского университета в ходе контрольного эксперимента, проведенного в рамках российской дорожной карты по квантовым вычислениям, которой руководит госкорпорация «Росатом». Точность двухкубитной операции была продемонстрирована на уровне 94%.

В 2025 г. ученые МГУ усовершенствовали архитектуру квантовой вычислительной системы, на которой проводился эксперимент, что открыло новые возможности к дальнейшему масштабированию, а в будущем – к реализации коррекции ошибок.

Вычислитель Московского университета вошел в лидерскую тройку российских квантовых компьютеров, достигших рубежа в 70 кубитов. Ранее в рамках контрольных экспериментов научными группами Квантового проекта были продемонстрированы 70-кубитный процессор на ионах иттербия и 72-кубитный вычислитель на ионах кальция.

Екатерина Солнцева, директор по квантовым технологиям госкорпорации «Росатом»: «Достижение 72-кубитов на атомной платформе – это результат, который подтверждает системное развитие отечественного Квантового проекта – наши устойчивые позиции в квантовых исследованиях и создании прототипов квантовых вычислителей. Особенно важно, что ученые сделали очередной шаг в сторону поступательного повышения достоверности операций, что позволит масштабировать производительность квантовых вычислителей и их способность в будущем решать сложные задачи в ходе применения этойпрорывной технологии в различных отраслях. В конечном счете, мы нацелены на то, чтобы эффекты от «квантовой практики» стали новым ресурсом конкурентоспособности наших предприятий и экономики в целом, а развитие квантовой науки обеспечивало незыблемый суверенитет нашей страны в сфере технологий будущего».

Станислав Страупе, руководитель сектора квантовых вычислений Центра квантовых технологий физического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова: «В ходе эксперимента наша научная группа применила новую архитектуру квантового компьютера, особенностью которой является разделение вычислительного регистра на зону памяти для долгосрочного хранения информации, зону взаимодействия, в которой происходят операции, и зону считывания, где осуществляется измерение. В нынешнем контрольном эксперименте были задействованы первые две зоны, третью мы будем развивать на следующем этапе. Если к 2030 г. будет достигнут масштаб вычислителя в несколько сотен «хороших» кубитов с высокой достоверностью операций, это сделает возможным реализацию логических операций с коррекцией ошибок и запускуникальных алгоритмов. Это будет граница задач, которые для классического компьютера уже невыполнимы».

Владимир Белокуров, декан физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор: «Московский университет является одним их ключевых участников реализации дорожной карты по квантовым вычислениям госкорпорации «Росатом». Контрольные эксперименты в рамках дорожной карты демонстрируют результативность научной работы, которая ведется в стенах наших лабораторий. В научную группу, развивающую прототип квантового вычислителя на нейтральных атомах, входят молодые ученые, аспиранты и, главное, – студенты. Приятно отметить, что с самого начала своего исследовательского пути они стали участниками такого масштабного научного проекта».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Игорь Вороной, «Финтех-маркет»: Автоматизация кредитных заявок сокращает время одобрения с 10 минут до 15 секунд

Ветеран Microsoft требует переписать всю Windows на любимом языке разработчиков Linux

Галина Тимофеева, «Петрович»: Сначала мы избавились от стикеров, а теперь готовимся к работе с ИИ-агентами

Почта Франции парализована. Хакеры заблокировали платежи и доставку

Data-mesh: определен главный тренд в области хранения и доступа к данным

В Подмосковье началось первое серийное производство базовых станций

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще