СТР и «Ред Софт» укрепляют технологическое партнерство для создания защищенных отказоустойчивых решений

«Ред Софт» и СТР объявили о развитии стратегического партнерства. Главным направлением сотрудничества станет глубокая интеграция продуктов компаний для гарантии их полной совместимости и бесперебойной совместной работы. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Стороны подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве. Ключевой целью партнерства СТР и «Ред Софт» станет совместная работа над созданием комплексных, высоконадежных и безопасных ИТ-решений для российского рынка.

Компании будут согласовывать стратегии и тактики при реализации совместных проектов, а также при разработке отдельных продуктов, чтобы максимально эффективно отвечать на потребности заказчиков. Партнеры договорились обмениваться информацией о разработках, оказывать взаимную консультационную поддержку и координировать действия в области информатизации и технической защиты информации.

Соглашение также подразумевает разработку защищенных систем, включая применение средств защиты информации, технологий удостоверяющих центров и электронной цифровой подписи. Флагманский продукт СТР – платформа «ГиперСфера» будет интегрирован с операционной системой РЕД ОС и другими продуктами, разработанными «Ред Софт», для построения истинно отказоустойчивых (True Fault Tolerance) и безопасных ИТ-инфраструктур, соответствующих самым строгим требованиям российских предприятий, особенно в сферах критической информационной инфраструктуры (КИИ), промышленности и госсектора.

Платформа «ГиперСфера» (в реестре Минцифры России №26712) создает отказоустойчивые кластеры, автоматически перенося виртуальные машины между серверами при сбоях. Служит отечественной альтернативой VMware vSphere и EverRun, обеспечивая бесперебойную работу SCADA, ERP, MES и других систем. Основа решения – механизм обеспечения непрерывной доступности Checkpointing – реплицирует состояние гостевой ВМ в виде контрольных точек, полностью обеспечивая целостность данных и защиту от сбоев. В случае возникновения сбоя второй сервер начинает работу мгновенно, с актуальной контрольной точки.

Генеральный директор компании СТР Алексей Кондрашов: «Мы видим большую синергию в объединении наших технологий. Глубокая интеграция «ГиперСфера» с надежной и сертифицированной платформой «Ред ОС» позволяет нам предлагать рынку готовые коробочные решения высочайшего уровня отказоустойчивости и безопасности».

Заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов: «Благодарим руководство компании СТР за доверие. Наше партнерство укрепит экосистему ИТ-продуктов «Ред Софт». Совместные усилия по созданию комплексных защищенных решений на базе наших продуктов отвечают стратегическим задачам импортозамещения и технологического суверенитета. Решение СТР «ГиперСфера» станет важным элементом нашей экосистемы, основанной на операционной системе «Ред ОС».