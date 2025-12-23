CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

СОГАЗ и GlowByte внедрили систему принятия решений для персонализированного автострахования

СОГАЗ совместно с интегратором GlowByte внедрили комплексную cистему принятия решений (СПР) для персонализированного автострахования. Проект позволил за три месяца сделать индивидуальную тарификацию еще более точной и повысить скорость оценки рисков. В его основе – решение TALYS.SDE отечественного вендора Data Sapience и алгоритмы машинного обучения. Об этом CNews сообщили представители СОГАЗ.

Продукт позволяет анализировать множественные факторы риска, рассчитывать сложные агрегированные показатели, получать и обрабатывать информацию из хранилищ данных и внешних сервисов, формировать индивидуальные предложения для каждого клиента, а также применять аналитические модели в режиме реального времени. СПР-стратегии автоматически обрабатывают заявки, проводят скоринг и предлагают оптимальные условия страхования.

Всего за три месяца от старта до полноценного запуска системы в промышленную эксплуатацию удалось сократить время принятия решений по заявкам ОСАГО до нескольких секунд, повысить точность оценки рисков за счет применения ИИ-алгоритмов, выстроить процесс, обеспечивающий высокую пропускную способность и стабильную скорость обработки заявок.

Особое значение имеет гибкость системы и скорость ее адаптации к изменениям на рынке. Благодаря low-code подходу типовые доработки и внедрение новых правил тарификации теперь занимают всего несколько часов.

«Внедрение системы принятия решений является важным этапом последовательной цифровой трансформации автострахования в нашей компании. Для нас важно предлагать каждому клиенту персонализированные условия на основе точного анализа рисков. А использование современных промышленных инструментов принятия решений и технологий ИИ дает нам еще больше возможностей для этого. Новая платформа не только помогает экономить время специалистов, но и позволяет оперативно адаптироваться к новым трендам и эффективно реагировать на изменение запросов наших клиентов», – сказал Никита Борисов, управляющий директор дирекции по аналитике и управлению данными АО «СОГАЗ».

«В процессе работы над продуктом TALYS.SDE мы постоянно повышаем удобство и скорость работы пользователей в системе. Это непрерывный процесс, и с каждым релизом клиент получает все более совершенный инструмент. Решение обладает достаточным набором low-code инструментария: наборы правил, подпроцессы, узлы ветвления, расчетов, настройки интеграций с внешними сервисами, циклы и т.д. Благодаря всему этому андеррайтеры СОГАЗа за считанные дни освоили инструмент и включились в работу по созданию стратегий принятия решений», – сказал Евгений Иванов, директор продукта TALYS.SDE Data Sapience.

