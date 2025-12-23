CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«СберКорус»: количество электронных перевозочных документов в России за год выросло почти в два раза

Оператор электронного документооборота «СберКорус» фиксирует прирост сгенерированных QR-кодов на 82% в сервисе для транспортного электронного документооборота «Сфера Перевозки» по итогам 11 месяцев 2025 г. по отношению к аналогичному периоду 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «СберКорус».

Сейчас, по данным аналитиков «СберКорус», доля оператора «СберКорус» в 2025 г. составляет около 60% от рынка электронных перевозочных документов (ЭПД). Эксперты оператора электронного документооборота подчеркивают, что увеличение объема электронных документов обусловлено очевидной выгодой и проверенной эффективностью сервиса, а также ожиданием рынка внедрения обязательной электронной документации в сфере транспорта и логистических перевозок. Это способствует постепенному переходу участников отрасли на цифровые перевозочные бумаги. Все клиенты сервиса «Сфера Перевозки», начавшие пользоваться электронными транспортными документами в 2024 г., интегрируют электронные перевозки в свою внутреннюю и внешнюю деятельность.

Самым популярным документом среди пользователей сервиса «Сфера Перевозки» за период с января по декабрь 2025 г. остается электронная транспортная накладная (ЭТрН) – объем выпущенных накладных занимает 71% от общего числа. Это ожидаемо самый востребованный цифровой документ в логистике России сегодня. Рост объема транспортных электронных документов подчеркивает тенденцию перевода бизнес-процессов государственных и частных российских компаний на ЭДО во всех отраслях бизнеса.

Наивысшая активность пользователей в выпуске электронных транспортных документов была зафиксирована во II квартале 2025 г. – 36% от общего трафика документов в первом полугодии, а наибольший объем выпущенных документов зафиксирован в мае 2025 г.

Быстро растущие объемы трафика цифровых транспортных документов свидетельствуют о значимости этого инструмента для бизнеса в нашей стране. Такой тренд обусловлен законодательными изменениями в отрасли транспорта и логистики. Уже с 1 сентября 2026 г. электронные перевозочные документы приобретут статус обязательных. Эксперты транспортному ЭДО в «СберКорус» рекомендуют заблаговременно внедрять электронные транспортные документы и приводить свои рабочие процессы в соответствие с новыми правовыми нормами – отдельные проекты адаптации могут занять гораздо больше времени и усилий, чем обычные процедуры, поэтому процессы должны быть налажены в подходящем режиме, чтобы не только не мешать бизнесу, но и помогать ему развиваться и цифровизироваться.

Ранее «СберКорус» сообщал о том, что увеличил долю на рынке электронных перевозочных документов до 60% и перевел 180 компаний на транспортный ЭДО.

