Россияне выбрали деревни и села, которые подключат к мобильному интернету в 2026 году

В Минцифры подвели итоги голосования за населенные пункты, где проживает от 100 до 1000 человек, которые подключат к высокоскоростному мобильному интернету в приоритетном порядке в 2026 г. Всего в следующем году он появится в 1,5 тыс. деревень и сел. Здесь установят базовые станции 2G/4G. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Голосование в 2025 г. длилось с 25 августа по 9 ноября, в нем приняли участие почти 600 тыс. человек. Отдать свой голос по почте или на Госуслугах могли совершеннолетние россияне, кроме жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

Как голосовали: через «Госуслуги» — более 367 тыс. человек; по почте — свыше 221 тыс. человек.

Топ-5 населенных пунктов, за которые отдали больше всего голосов: село Дмитриановское, Ярославская область; село Кужба, Коми; село Большезингереево, Башкортостан; село Усть-Теленгуй, Забайкальский край; деревня Магадеево, Башкортостан.

Самые активные регионы по голосованию: Башкортостан, Татарстан, Омская область, Ульяновская область, Челябинская область.

Окончательный список населенных пунктов, в которых в 2026 г. появится мобильный интернет, будет сформирован после проверки соответствия выбранных поселений требованиям для подключения.

Как узнать, попал ли населенный пункт в список: зайти на страницу голосования на «Госуслугах»; под надписью «Статус подключения» в поисковом поле вписать населенный пункт, по нему появится статус.

Голосование за подключение к интернету малочисленных населенных пунктов проходит с 2021 г., за это время связь появилась почти в 7 тыс. деревень и сел. Голосование состоится и в 2026 г.

Минцифры продолжает работу по установке базовых станций. До 2030 г. связь должна быть во всех населенных пунктах с численностью от 100 до 1000 человек.