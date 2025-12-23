«Мажордом» начал тестирование ИИ-дворецкого для жителей умных ЖК

Компания «Философт» запустила публичное тестирование цифрового помощника на базе искусственного интеллекта в рамках экосистемы умного дома «Мажордом». На первом этапе доступ к ИИ-дворецкому получили клиенты сервисной компании «Азбука». Об этом CNews сообщили представители компании «Философт».

Идея разработки появилась после запросов жителей, желающих получать быстрые ответы на типовые вопросы, и управляющих компаний, стремящихся оптимизировать нагрузку на клиентские службы. В течение трех недель функционал тестировался в фокус-группе, состоящей из жителей разных жилых комплексов Кирова, что позволило собрать обратную связь от пользователей с разным уровнем цифровой грамотности.

ИИ-дворецкий работает на базе GigaChat от Сбера и интегрирован с базой знаний «Мажордома». На текущем этапе помощник отвечает на вопросы, связанные с функционалом мобильного приложения. В дальнейшем планируется расширить его возможности за счет подключения информации от управляющих компаний – правил проживания, документов, порядка подачи заявок.

«В начале следующего года возможность опробовать ИИ-дворецкого появится у всех жителей домов, обслуживаемых «Азбукой». После сбора обратной связи и окончательной настройки системы мы планируем масштабировать разработку на все управляющие компании, работающие с “Мажордомом”», — отметил СЕО «Философт» Иван Власов.

В перспективе ИИ-дворецкий станет инструментом снижения операционной нагрузки на УК: жители получают ответы на любые свои вопросы сразу от ИИ, а сотрудники управляющих компаний могут сосредоточиться на решении реальных и более серьезных задач. Это должно ускорить работу УК, повысить эффективность и качество сервиса без необходимости расширять штат.