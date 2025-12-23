CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

«Мажордом» начал тестирование ИИ-дворецкого для жителей умных ЖК

Компания «Философт» запустила публичное тестирование цифрового помощника на базе искусственного интеллекта в рамках экосистемы умного дома «Мажордом». На первом этапе доступ к ИИ-дворецкому получили клиенты сервисной компании «Азбука». Об этом CNews сообщили представители компании «Философт».

Идея разработки появилась после запросов жителей, желающих получать быстрые ответы на типовые вопросы, и управляющих компаний, стремящихся оптимизировать нагрузку на клиентские службы. В течение трех недель функционал тестировался в фокус-группе, состоящей из жителей разных жилых комплексов Кирова, что позволило собрать обратную связь от пользователей с разным уровнем цифровой грамотности.

ИИ-дворецкий работает на базе GigaChat от Сбера и интегрирован с базой знаний «Мажордома». На текущем этапе помощник отвечает на вопросы, связанные с функционалом мобильного приложения. В дальнейшем планируется расширить его возможности за счет подключения информации от управляющих компаний – правил проживания, документов, порядка подачи заявок.

«В начале следующего года возможность опробовать ИИ-дворецкого появится у всех жителей домов, обслуживаемых «Азбукой». После сбора обратной связи и окончательной настройки системы мы планируем масштабировать разработку на все управляющие компании, работающие с “Мажордомом”», — отметил СЕО «Философт» Иван Власов.

В перспективе ИИ-дворецкий станет инструментом снижения операционной нагрузки на УК: жители получают ответы на любые свои вопросы сразу от ИИ, а сотрудники управляющих компаний могут сосредоточиться на решении реальных и более серьезных задач. Это должно ускорить работу УК, повысить эффективность и качество сервиса без необходимости расширять штат.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Ивин, замглавы ФТС России: Речь идет о стопроцентном реинжиниринге всех наших систем и полном импортозамещении в течение пяти лет

Ветеран Microsoft требует переписать всю Windows на любимом языке разработчиков Linux

Вредные советы интегратора: как провалить проект по внедрению ERP

Почта Франции парализована. Хакеры заблокировали платежи и доставку

Алексей Коровин, NDBC: Порядок рождается из управляемости, а не из наличия программы

В Подмосковье началось первое серийное производство базовых станций

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще