CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

«Магнит» запустил возможность подтверждения возраста по биометрии в собственном приложении

«Магнит» в пилотном режиме запустил возможность подтверждения возраста по биометрии в собственном мобильном приложении. Пользователи приложения могут воспользоваться этим сервисом при онлайн-заказе энергетических напитков, продажа которых в онлайне допустима, но требует подтверждения возраста покупателя. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

Новое решение в приложении «Магнит» позволяет повысить эффективность реализации требований законодательства, запрещающего продажи безалкогольных энергетических напитков несовершеннолетним.

Пилотный проект запущен совместно с Центром биометрических технологий, который является оператором Единой биометрической системы. Новый сервис доступен пользователям системы со стандартной и подтвержденной биометрией. Стандартная биометрия регистрируется в приложении «Госуслуги биометрия» с использованием действующего загранпаспорта нового образца (с NFC меткой), подтвержденная – очно в отделениях банка или через сервис выездной регистрации.

При заказе с использованием биометрии пользователю приложения «Магнит» необходимо выдать согласие на обработку данных и подтвердить личность, посмотрев в камеру телефона. Когда курьер приедет, покупателю необходимо поднести свой телефон к телефону курьера для подтверждения того, что покупатель находится рядом с курьером, и повторно пройти биометрическую проверку.

Сервис доступен пользователям приложения «Магнит» на платформе iOS в Москве, на этапе тестирования доставка осуществляется из ограниченного количества магазинов. В дальнейшем он будет запущен для платформы Android и на более широкую географию.

Вячеслав Кубаев, главный директор по цифровым технологиям группы компаний «Магнит»: «Продажа энергетических напитков через онлайн-каналы законодательно допустима, но при таким способе продажи возникала проблема проверки возраста покупателя. «Магнит» первым в ритейле запустил сервис по верификации возраста с использованием биометрии в онлайне в собственном приложении. Кроме того, мы продолжаем активно внедрять технологии для надежной идентификации возраста покупателей на основе биометрии и цифровых технологий на кассах самообслуживания в магазинах. Все эти решения позволяют исключить ошибки и влияние субъективных факторов при определении возраста и сделать покупку товаров с возрастными ограничениями быстрее и проще для совершеннолетних потребителей».

Ранее «Магнит» начал тестирование новой технологии подтверждения возраста на КСО с помощью мессенджера Max и цифрового ID. Также компания совместно с Центром биометрических технологий запустила пилотный проект подтверждения возраста покупателей по биометрии. Эти решения действуют на кассах самообслуживания в магазинах розничной сети.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Data-mesh: определен главный тренд в области хранения и доступа к данным

Ветеран Microsoft требует переписать всю Windows на любимом языке разработчиков Linux

Игорь Вороной, «Финтех-маркет»: Автоматизация кредитных заявок сокращает время одобрения с 10 минут до 15 секунд

Почта Франции парализована. Хакеры заблокировали платежи и доставку

Галина Тимофеева, «Петрович»: Сначала мы избавились от стикеров, а теперь готовимся к работе с ИИ-агентами

В Подмосковье началось первое серийное производство базовых станций

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще