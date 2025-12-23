«Лаборатория Умного Вождения» стала первым производителем УВЭОС, подтвердившим локализацию с SIM-чипом АО «ГЛОНАСС»

Компания Лаборатория Умного Вождения (ООО «ЛУВ») первой в отрасли устройств вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) официально подтвердила высокую степень локализации своего производства с применением отечественного SIM-чипа производства АО «ГЛОНАСС». В результате экспертной оценки устройство «ЭРА Элемент» получило 212 баллов локализации. УВЭОС подключается к государственной информсистеме «ЭРА-ГЛОНАСС» и обеспечивает аварийное оповещение при ДТП, что помогает спасать тысячи жизней водителей и пассажиров ежегодно. Об этом CNews сообщили представители ЛУВ.

Высокие баллы локализации имеют двойное значение. «ЭРА Элемент» позволяет российским автопроизводителям получить оценки сразу по двум ключевым категориям: как УВЭОС (212 баллов) и как компонент телематических систем/систем области «подключенный автомобиль» (212 баллов по ОКПД 2 29.32.30). Такой двойной сертификационный статус уникален и подтверждает как соответствие обязательным требованиям безопасности, так и высокий технологический уровень продукта.

«ЭРА Элемент» позволяет полноценно реализовать сервисы Connected Car, превращая автомобиль в подключенное к сети устройство. Это открывает дополнительные возможности для водителей, автопарков, дилеров и производителей: при активации дополнительной SIM-карты устройство может собирать и передавать большой объем телематических данных, обеспечивать удаленный контроль и управление рядом функций автомобиля (включая автозапуск) и обеспечивать защиту от угона. Вся информация об автомобиле, управление автозапуском и другие возможности доступны в мобильном приложении Элемент.

Использование российского SIM-чипа АО «ГЛОНАСС» стало ключевым фактором для подтверждения локализации. Этот шаг не только укрепляет надежность и безопасность продукта за счет полного контроля над цепочкой поставок, но и напрямую отвечает государственной политике в области технологического суверенитета, усиливая статус «Лаборатории Умного Вождения» как технологического лидера.

Директор по развитию ЭРА-ГЛОНАСС Лаборатории Умного Вождения Инна Сидорович: «Для нас важно, что мы первыми среди производителей УВЭОС получили баллы локализации за SIM-чип АО “ГЛОНАСС”. Это достижение подчеркивает не только глубину нашей производственной компетенции, но и инновационный подход компании, а также ее роль в развитии российской телематики. Применение отечественного SIM-чипа в составе “ЭРА Элемент” позволило нам не только выполнить требования регулятора, но и повысить технологическую устойчивость и надежность решения для наших заказчиков».

Управляющий директор по развитию продуктов «ЭРА-ГЛОНАСС» АО «ГЛОНАСС» Артем Климовский: «Выход на рынок кнопок SOS с высоким уровнем локализации обеспечивает спрос российских автоконцернов и импортеров. И что самое главное — совместная работа Минпромторга России и таких ответственных производителей микроэлектроники, как «ЛУВ», вносит значительный вклад в повышение безопасности миллионов автомобилистов. К «ЭРА-ГЛОНАСС» подключено более 13,2 млн транспортных средств, система передала в службы спасения более полумиллиона аварийных вызовов. Масштабирование технологии с одновременным формированием технологического суверенитета повышает пользу «ЭРА-ГЛОНАСС» для вновь подключаемых автовладельцев».

Устройство «ЭРА Элемент» с российским SIM-чипом полностью сохраняет все заявленные функции и соответствует всем требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств».