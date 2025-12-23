АО «ЦРЭТ» модернизировал ИТ-инфраструктуру ЭТП «Торги223» и обеспечил переход на облачную платформу

АО «Центр развития электронных торгов» (оператор ЭТП «Торги223») объявляет о завершении проекта по переносу инфраструктуры на облачную платформу Yandex Cloud. Проект был запущен в 2021 г. и стал частью стратегии по переходу от эксплуатации собственных серверов к использованию масштабируемой облачной архитектуры. Об этом CNews сообщили представители «Торги223».

Используемый в проекте технологический стек соответствует требованиям российского законодательства в области информационной безопасности и обеспечивает необходимый уровень устойчивости инфраструктуры.

Ключевым элементом новой архитектуры стал кластер на базе Deckhouse Kubernetes Platform — первой российской платформы контейнеризации, разработанной компанией Flant. В отличие от классического Kubernetes, Deckhouse адаптирована под специфику российского ИT-рынка и обеспечивает соблюдение нормативных требований, предъявляемых к системам, обрабатывающим чувствительные данные и персональную информацию участников торгов.

Переход на Yandex Cloud позволил ЭТП «Торги223» обеспечить автоматическое масштабирование нагрузок в периоды пиков активности пользователей, повысить отказоустойчивость и оптимизировать структуру затрат. Решение также обеспечивает соответствие национальным стандартам безопасности, включая криптографическую защиту данных.

Использование облачной модели позволило преобразовать капитальные затраты в операционные и отказаться от расходов на поддержание собственного дата-центра. Переход на контейнеризированную архитектуру ускорил цикл разработки и развертывания программных обновлений, а также повысил эффективность процессов тестирования и контроля стабильности.

Комментируя завершение проекта, генеральный директор АО «ЦРЭТ» Дмитрий Чукин подчеркнул, что переход на облачную платформу стал важным этапом в развитии площадки с точки зрения пользовательского опыта. По его словам, новая инфраструктура позволила повысить стабильность работы, сократить время отклика и ускорить внедрение новых функций, необходимых для ежедневной эффективной работы специалистов в сфере закупок. «Для нас принципиально, чтобы развитие платформы напрямую отражалось на удобстве и безопасности работы пользователей и не осложняло их рутинные операции», — отметил он.

Опыт ЭТП «Торги223» отражает общую тенденцию российского рынка, где компании, обеспечивающие работу критически важных цифровых сервисов, переходят на отечественные облачные платформы. Такие проекты подтверждают способность российских решений обеспечивать высокий уровень надежности и безопасности, а также соответствовать требованиям к масштабируемости и устойчивости инфраструктуры, необходимым для организации электронных торгов и закупочных процессов.