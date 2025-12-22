CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

«Свеза» усиливает энергоэффективность на производственных площадках

Лесопромышленная группа «Свеза» подвела итоги работы по снижению энергопотребления и оптимизации производственных процессов. В 2025 г. компания продолжила внедрять комплексные меры, направленные на повышение эффективности использования ресурсов и развитие корпоративной культуры энергосбережения, благодаря чему компании удается сдерживать рост норм потребления энергоресурсов на единицу продукции. Об этом CNews сообщили представители группы «Свеза».

В основе работы лежит внутренняя экспертиза с привлечением профильных специалистов. В ходе аудитов были выработаны программно-корректирующие мероприятия для каждого комбината, которые направлены на снижение расхода электроэнергии на куб продукции и повышение общей энергоэффективности. Так, по результатам оценки на фанерном комбинате в Костроме было выявлено более 70 мероприятий, почти 40% из которых удалось реализовать в течение 2025 г. На ряде площадок, в том числе в Мантурове Костромской области, доля собственной генерации электроэнергии значительно увеличилась. В целом по компании рост составил 24% к 2024 г. Достичь таких показателей удалось благодаря целому комплексу технических и организационных мер.

Особый эффект дали мероприятия, не требующие значительных инвестиций, — оптимизация производственных процессов, регламентация работы оборудования и поиск возможностей для экономии на действующих установках. В их числе — корректировка графиков работы оборудования с учетом тарифных профилей, что на отдельных площадках обеспечивает ощутимый экономический результат, до нескольких миллионов рублей.

Компания также постепенно внедряет цифровые инструменты для учета и анализа энергопотребления. Среди них, автоматизированная система технологического учета энергоресурсов (АСТУЭ), а также система учета простоев. Эти меры помогают отслеживать потребление в режиме, приближенном к реальному времени, и оперативно корректировать работу оборудования. В 2025 г. лучшие практики были масштабированы между фанерными предприятиями, также реализованы программы по обучению и вовлечению сотрудников в задачи энергосбережения.

«Эффективность энергосистемы определяется не только техническими решениями, но и ежедневными действиями сотрудников: соблюдение регламентов и организационная дисциплина позволяют значительно сократить потребление ресурсов и уменьшить экологическую нагрузку производства», — сказал Виктор Афанасьев, директор комбината «Свеза» в Верхней Синячихе.

Ключевыми показателями эффективности остаются бесперебойная подача электроэнергии, выработка теплоэнергии, расход технологической воды и нормативы энергопотребления на единицу продукции. В планах группы — дальнейшая цифровизация учета, масштабирование отработанных практик и реализация инженерных решений, которые позволят поддерживать стандарты энергоэффективности и устойчивого развития на всех площадках.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Полностью избавиться от зависимости от иностранного ПО до сих пор не удалось

Институт РАН оштрафовали миллионы за просрочку разработки технологий радиолокации, диагностики и производства чипов

Творчество вместо знаний: что такое вайб-кодинг, о котором говорит все мировое ИТ сообщество

Как противостоять обману в сети: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

Как система класса ITAM помогает навести порядок в ИТ-активах

Начался всероссийский сбой WhatsApp*. Мессенджер замедлили на 80%

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще