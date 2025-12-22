«Свеза» усиливает энергоэффективность на производственных площадках

Лесопромышленная группа «Свеза» подвела итоги работы по снижению энергопотребления и оптимизации производственных процессов. В 2025 г. компания продолжила внедрять комплексные меры, направленные на повышение эффективности использования ресурсов и развитие корпоративной культуры энергосбережения, благодаря чему компании удается сдерживать рост норм потребления энергоресурсов на единицу продукции. Об этом CNews сообщили представители группы «Свеза».

В основе работы лежит внутренняя экспертиза с привлечением профильных специалистов. В ходе аудитов были выработаны программно-корректирующие мероприятия для каждого комбината, которые направлены на снижение расхода электроэнергии на куб продукции и повышение общей энергоэффективности. Так, по результатам оценки на фанерном комбинате в Костроме было выявлено более 70 мероприятий, почти 40% из которых удалось реализовать в течение 2025 г. На ряде площадок, в том числе в Мантурове Костромской области, доля собственной генерации электроэнергии значительно увеличилась. В целом по компании рост составил 24% к 2024 г. Достичь таких показателей удалось благодаря целому комплексу технических и организационных мер.

Особый эффект дали мероприятия, не требующие значительных инвестиций, — оптимизация производственных процессов, регламентация работы оборудования и поиск возможностей для экономии на действующих установках. В их числе — корректировка графиков работы оборудования с учетом тарифных профилей, что на отдельных площадках обеспечивает ощутимый экономический результат, до нескольких миллионов рублей.

Компания также постепенно внедряет цифровые инструменты для учета и анализа энергопотребления. Среди них, автоматизированная система технологического учета энергоресурсов (АСТУЭ), а также система учета простоев. Эти меры помогают отслеживать потребление в режиме, приближенном к реальному времени, и оперативно корректировать работу оборудования. В 2025 г. лучшие практики были масштабированы между фанерными предприятиями, также реализованы программы по обучению и вовлечению сотрудников в задачи энергосбережения.

«Эффективность энергосистемы определяется не только техническими решениями, но и ежедневными действиями сотрудников: соблюдение регламентов и организационная дисциплина позволяют значительно сократить потребление ресурсов и уменьшить экологическую нагрузку производства», — сказал Виктор Афанасьев, директор комбината «Свеза» в Верхней Синячихе.

Ключевыми показателями эффективности остаются бесперебойная подача электроэнергии, выработка теплоэнергии, расход технологической воды и нормативы энергопотребления на единицу продукции. В планах группы — дальнейшая цифровизация учета, масштабирование отработанных практик и реализация инженерных решений, которые позволят поддерживать стандарты энергоэффективности и устойчивого развития на всех площадках.