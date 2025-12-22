Отрасль ЖКХ чаще других сфер использует М2М-устройства в Югре

МТС сообщает о росте умных устройств в собственной сети в Ханты-Мансийском автономном округе. В топе отраслей, где наиболее востребованы М2М-устройства – жилищно-коммунальное хозяйство, водоснабжающие организации и энергосбыт. Об этом CNews сообщили представители МТС.

За год прирост умных устройств в Ханты-Мансийском автономном округе составил 55%. Чаще всего ресурсоснабжающие организации используют технологию М2М для дистанционного мониторинга работы счетчиков воды, электроэнергии и удаленного сбора показаний с них. За год их прирост составил 80%. Такой дистанционный контроль позволяет в режиме онлайн фиксировать все случаи отключения электропитания и воды, что позволяет оперативно реагировать на аварийные ситуации и в кратчайшие сроки восстанавливать работу сетей.

Активно умные устройства применяются также в ТЭК, где самым востребованным применением технологии М2М стал удаленный сбор данных с датчиков для контроля работы систем добычи, переработки, транспортировки сырья. Также решение активно применяются в геологоразведке и для управления транспортом на труднодоступных промыслах региона. Трендом М2М-устройств в промышленных регионах остается их интеграция с Iot-платформой для обработки данных и построения оптимальных маршрутов на месторождениях, предотвращения аварий и снижения затрат на обслуживание.

Кроме того, в 2025 г. в регионе выросла популярность умных устройств в сфере ИТ, медицине, ресторанном бизнесе, государственных социальных учреждениях. Компании и организации используют М2М для повышения надежности сервисов, сокращения издержек и повышения прозрачности процессов управления инфраструктурой.

«Ханты-Мансийский автономный округ интересен огромным потенциалом реализации комплексных интеллектуальных бизнес-решений, в том числе умных устройств. Как показывает практика, из-за больших расстояний между городами и производственными объектами целесообразно использовать цифровой дистанционный контроль, который существенно сокращает издержки и экономит ресурсы. На основе М2М устройств можно внедрять современные системы видеоаналитики, применять технологии Big Data, роботизации и искусственного интеллекта, которые высоко эффективны и экономически целесообразны. Уверена, интерес к технологиям межмашинного взаимодействия будут и дальше активно расти, помогая оцифровывать практически все отрасли», – сказала директор МТС в Ханты-Мансийском автономном округе Ольга Рябченко.