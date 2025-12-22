МТС поможет контролировать чистоту воздуха в Коми

МТС и Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми заключили соглашение о пилотной установке систем мониторинга качества воздуха вблизи крупных производственных предприятий Сыктывкара. Соглашение направлено на совместную работу по улучшению экологической обстановки на территории столицы региона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В рамках партнерства будет организован мониторинг качества воздуха в режиме реального времени с использованием цифровых сервисов и инфраструктуры МТС. Малогабаритные посты наблюдения за воздухом смогут фиксировать параметры воздуха вблизи промышленных предприятий и передавать данные в специализированную цифровую платформу для оперативного анализа.

Задействованная в проекте система экомониторинга МТС, уже запущенная в ряде других регионов России, поможет автоматически круглосуточно контролировать качество воздуха. Система отслеживает концентрацию газов, частиц, температуру, давление, относительную влажность, скорость, направления ветра и другие параметры, которые используются для оценки экологической обстановки.

Решение объединяет датчики контроля качества воздуха и программный комплекс на основе методов Big Data-аналитики и математического моделирования. Благодаря использованию научных моделей, применяемых в мировой практике, платформа позволяет не только отслеживать текущую ситуацию, но и прогнозировать распространение выбросов на горизонте до 48 часов. Кроме этого, система включает в себя платформенное решение МТС для отображения и визуального представления данных, каналы связи, а также облачное и физическое хранилища данных.

«Сегодня современные цифровые решения позволяют не просто фиксировать состояние воздуха рядом с промышленными площадками, но и заранее прогнозировать возможные риски. Мы видим эффективность таких инструментов в регионах, где они уже работают: системы экомониторинга МТС действуют в Нижегородской, Самарской, Челябинской, Ярославской, Иркутской областях и Якутии. Непрерывный сбор данных помогает предприятиям повышать экологическую безопасность и оперативно принимать необходимые меры, что позволяет бизнесу избежать потерь в размере до сотен миллионов рублей ежегодно. Наша система не только способна собирать достоверные данные о негативном воздействии на окружающую среду, но и дает возможность предотвращать аварийные ситуации и экономические убытки. Уверен, что внедрение технологии в Коми позволит укрепить экологический контроль и повысить открытость экологических процессов для жителей региона», — сказал директор МТС в Республике Коми Александр Самуйлов.

«Для нас важно, чтобы жители Сыктывкара и Коми могли видеть реальную картину воздуха рядом с домом — не по приблизительным оценкам, а по точным данным. Мониторинг делает прозрачной экологическую обстановку на производствах, помогает выявлять факторы, влияющие на качество воздуха, и формировать объективные рекомендации по улучшению систем очистки. Современные цифровые технологии — это не просто удобство, а инструмент ответственности перед людьми и природой. Соглашение о совместной работе с МТС соответствует задачам национального проекта «Экологическое благополучие», и мы рассчитываем, что результаты пилотного проекта станут основой для регулярного экологического контроля и повысят уровень доверия к промышленности и решениям власти», — отметил руководитель министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми Роман Полшведкин.

Ранее МТС получила лицензию в области гидрометеорологии и смежных в ней областях для определения уровня химического загрязнения почв, атмосферного воздуха и водных объектов, а также гидрологических и гидробиологических характеристик. Лицензия, выданная Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет), подтверждает экологическую экспертизу МТС и позволяет проводить наблюдения за изменениями в окружающей среде и применять научно значимые данные для улучшения качества жизни россиян.

«Система проактивного управления экологическими рисками» — программная часть комплекса МТС Экомониторинг — вошла в Единый реестр отечественного ПО. Комплекс помогает вести непрерывное наблюдение за экологической обстановкой, предотвращать и расследовать экологические нарушения, а также минимизировать финансовые и экологические риски, одновременно улучшая качество жизни и состояние окружающей среды на основе достоверных данных.