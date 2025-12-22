CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Электроника Импортонезависимость
|

ГК «Аквариус» предоставила моноблоки Aquarius AQone T907 для прямой линии с Президентом России

ГК «Аквариус» предоставила 60 комплектов моноблоков Aquarius AQone T907 с клавиатурой и мышкой в белом исполнении для обеспечения работы пресс-центра в ходе «Прямой линии с Президентом России Владимиром Путиным», которая состоялась 19 декабря 2025 г. Оборудование было передано организатору мероприятия ФГУП «ГлавНИВЦ УДП России» для создания эффективных рабочих мест аккредитованных журналистов. Об этом CNews сообщили представители «Аквариуса».

Ключевым требованием к оборудованию «Аквариус» была гарантированная работоспособность в условиях интенсивной эксплуатации: устройства должны были обеспечить компактное размещение, высокую производительность для работы с большими массивами мультимедийных данных и безупречное качество изображения для длительной работы журналистов.

«Для нас — большая ответственность вновь выступать технологическим партнером события, за которым следит вся страна. «Аквариус» на общенациональном уровне поддерживает критически важную ИТ-инфраструктуру, создавая не просто цифровой контур, а надежную, безопасную и технологически независимую основу, способную выдерживать пиковые нагрузки. Когда речь идет о событиях национального масштаба, выбор делается в пользу тех, кому можно доверять. Мы гордимся тем, что «Аквариус» — среди них», — сказал Олег Копицын, Председатель Правления ГК «Аквариус».


Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Из рутины — в игру: как FM Logistic вовлекла 7000 сотрудников и ускорила процессы в 3 раза с HRM-порталом

Институт РАН оштрафовали миллионы за просрочку разработки технологий радиолокации, диагностики и производства чипов

Data-mesh: определен главный тренд в области хранения и доступа к данным

Как противостоять обману в сети: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

Цифровая трансформация на российских решениях: делимся опытом

Начался всероссийский сбой WhatsApp*. Мессенджер замедлили на 80%

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще