ГК «Аквариус» предоставила моноблоки Aquarius AQone T907 для прямой линии с Президентом России

ГК «Аквариус» предоставила 60 комплектов моноблоков Aquarius AQone T907 с клавиатурой и мышкой в белом исполнении для обеспечения работы пресс-центра в ходе «Прямой линии с Президентом России Владимиром Путиным», которая состоялась 19 декабря 2025 г. Оборудование было передано организатору мероприятия ФГУП «ГлавНИВЦ УДП России» для создания эффективных рабочих мест аккредитованных журналистов. Об этом CNews сообщили представители «Аквариуса».

Ключевым требованием к оборудованию «Аквариус» была гарантированная работоспособность в условиях интенсивной эксплуатации: устройства должны были обеспечить компактное размещение, высокую производительность для работы с большими массивами мультимедийных данных и безупречное качество изображения для длительной работы журналистов.

«Для нас — большая ответственность вновь выступать технологическим партнером события, за которым следит вся страна. «Аквариус» на общенациональном уровне поддерживает критически важную ИТ-инфраструктуру, создавая не просто цифровой контур, а надежную, безопасную и технологически независимую основу, способную выдерживать пиковые нагрузки. Когда речь идет о событиях национального масштаба, выбор делается в пользу тех, кому можно доверять. Мы гордимся тем, что «Аквариус» — среди них», — сказал Олег Копицын, Председатель Правления ГК «Аквариус».



