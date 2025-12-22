CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Fplus и ООО «Компания Инверсия» подтвердили совместимость решений в рамках проекта отраслевых полигонов

Производитель электроники Fplus и разработчик программных решений для автоматизации кредитно-финансовых организаций ООО «Компания Инверсия» завершили совместные испытания своих продуктов на совместимость в рамках проекта отраслевых полигонов. Об этом CNews сообщили представители Fplus.

На серверном оборудовании Fplus была протестирована централизованная автоматизированная банковская система «Банк 21 век» «Компании Инверсия». Испытания включали функциональные сценарии и нагрузочное тестирование — от обработки операций до моделирования рабочих процессов в АБС. Полученные результаты показали корректную работу программного решения «Банк 21 век» на российском оборудовании и их совместимость.

Проект отраслевых полигонов реализуется под эгидой ИЦК «Финансы». На инфраструктурной площадке, построенной на базе оборудования Fplus, создана полнофункциональная среда для тестирования ключевых банковских систем под реальной нагрузкой. Аппаратная платформа включает в себя реестровые серверы «Спутник», «Союз» и «Восход», СХД «Салют» и сетевой коммутатор FDS-5456.

Результаты испытаний АБС «Компании Инверсия» на аппаратном кластере Fplus будут опубликованы в открытом доступе, чтобы финансовые организации могли оценить совместимость оборудования и ПО при планировании перехода на отечественные технологии.

Участие Fplus в проекте отраслевых полигонов включает сотрудничество с ведущими российскими разработчиками банковского ПО, помогая формировать комплексный пакет решений «железо + софт» для ключевых систем финансовой отрасли.

