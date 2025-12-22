CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Банк «Санкт-Петербург» обновил «БСПБ.Бизнес» – мобильное приложение для МСБ

Банк «Санкт-Петербург» обновил «БСПБ.Бизнес» – мобильное приложение для клиентов малого и среднего бизнеса. Обновление упрощает процесс подачи заявки на кредит: теперь предприниматели могут, не выходя из офиса получить финансирование для развития своего дела. Об этом CNews сообщили представители банка «Санкт-Петербург».

Для первичной подачи заявки на кредит требуется направить через мобильное приложение в своём смартфоне лишь один документ. Банк проведет анализ и сформирует перечень кредитных предложений с индивидуальными условиями: типом займа, суммой, сроком и прочими параметрами. Пользователю останется выбрать наиболее привлекательные условия и заполнить анкету.

Далее клиенты могут отслеживать статус рассмотрения кредитной заявки в «БСПБ.Бизнес», при необходимости, предоставить в банк дополнительные документы и получить информацию об итоговом решении.

«БСПБ.Бизнес отвечает всем требованиям современного бизнеса – это помощник и надежный партнер для управления финансами компании. При развитии онлайн-банкинга для бизнеса нам важно, чтобы мобильный банк был удобным, быстрым и доступным 24/7. И главное – все финансовые операции возможны без обращения в офис Банка. Благодаря последнему обновлению нашего мобильного банка мы превратили сложную, многоэтапную процедуру кредитования в понятный и удобный диалог с клиентом прямо в его смартфоне. Теперь предприниматель может сосредоточиться на своих целях, а не на сборе документов и визитах в отделение. Мы делаем кредитные ресурсы для бизнеса по-настоящему доступными», – сказал директор Департамента продуктов корпоративного бизнеса банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Туманский.

