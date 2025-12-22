CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Аэрофлот» протестировал сервис посадки на самолет по биометрии

«Аэрофлот» совместно с аэропортом Пулково и Центром биометрических технологий в декабре 2025 г. протестировали сервис «Мигом», обеспечивающий прохождение предполетных проверок по биометрии – без предъявления паспорта. Об этом CNews сообщили представители «Аэрофлота».

«Аэрофлот» при участии дочерней ИТ-компании «АФЛТ-Системс» в кратчайшие сроки внедрили комплекс технических доработок на сайте авиаперевозчика и реализовали интеграцию с ЕСИА и Единой биометрической системой. Криптографическая защита сервиса обеспечивается программными средствами «КриптоПро».

Пассажиры смогут заблаговременно подключить сервис на сайте «Аэрофлота» и с помощью биометрии: зарегистрироваться на рейс в аэропорту; пройти в «чистую» зону аэропорта; совершать посадку на борт самолета на гейте.

Следующий этап — подготовка к запуску услуги в эксплуатацию с проработкой нормативных регламентов со стороны государственных структур. Ожидается, что первые пассажиры смогут воспользоваться сервисом «Мигом» уже во второй половине 2026 г.

Сервис посадки на самолет «Мигом» реализуется на базе государственной Единой биометрической системы. Пассажиры всегда смогут выбрать, как именно пройти на борт самолета – по паспорту или по биометрии.

