«Яндекс» предоставит курьерам Ozon собственные безопасные электровелосипеды

«Яндекс» запустил b2b-аренду безопасных электровелосипедов собственной разработки для курьеров других сервисов доставки. Первым партнером стал Ozon fresh — компания арендовала тысячу «Яндекс Байков» для работы курьеров сервиса быстрой доставки свежих продуктов в Москве. Ранее велосипеды были доступны только доставщикам городских сервисов «Яндекса». Новая услуга может быть полезна компаниям, которые регулярно выполняют большой объем доставок по городу и заинтересованы в безопасном транспорте для курьеров. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

У многих представленных на рынке электровелосипедов есть ограничения для курьерской работы — багажник не рассчитан под термосумку, батарея быстро теряет заряд зимой, а скорость транспорта нельзя контролировать. «Яндекс» учел эти особенности при разработке собственной модели, протестировал первые прототипы вместе с курьерами и доработал финальную версию на основе их отзывов. Благодаря этому «Яндекс Байк» подходит для повседневной городской доставки и учитывает задачи, с которыми курьеры сталкиваются каждый день.

«Яндекс Байк» оснащен безопасной батареей, двигателем мощностью 240 Вт и встроенным IoT-модулем, который ограничивает скорость до 25 км/ч — это предельное значение, установленное правилами дорожного движения. Каждый велосипед имеет уникальный номер и соответствует национальному стандарту для электровелосипедов ГОСТ Р 71894-2024, который устанавливает технические требования и методы испытаний такой техники.

Сейчас на «Яндекс Байках» ежедневно выполняют заказы более семи тыс. курьеров в Москве и около 14 тыс. — по всей России. Курьеры-партнеры могут взять велосипед в долгосрочную аренду в городских велоцентрах «Яндекс Еды» или на дарксторах «Яндекс Лавки». Для короткой аренды доступны городские стоянки — по аналогии с прокатом электросамокатов.

«Яндекс» планирует развивать аренду электровелосипедов для компаний в Москве и других городах, чтобы безопасный транспорт стал доступен большему количеству курьеров.