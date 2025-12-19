CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В Подмосковье почти 82 тыс. раз за год изучили вопросы цифровой безопасности

В 2025 г. раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на региональном портале посетили около 82 тыс. раз, а с момента его запуска – более 215 тыс. раз. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В современном мире, где практически вся наша жизнь так или иначе связана с цифровым пространством, знание правил поведения в сети и способов защиты своих данных становится критически важным для людей любого возраста. Интерес к этим вопросам становится с каждым годом все больше – в 2025 г. количество посещений раздела по кибербезопасности выросло более чем в два раза и почти достигло отметки в 82 тыс. Самой популярной темой среди пользователей оказалась «ИИ и данные: правила безопасного общения», на втором месте – «Меня взломали в Telegram!», а на третьем – статья «Социальные сети»», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

В 2025 г. посетителям раздела стали доступны новые темы, способствующие развитию киберграмотности и помогающие уверенно ориентироваться в цифровой среде: «ИИ и данные: правила безопасного общения», «Новый сервис на Госуслугах: как защититься от мошенников в интернете» и «ЦифрАтест» для госслужащих».

Раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном» можно найти на главной странице регионального портала в меню «Сервисы». Он охватывает ключевые аспекты безопасности в сети: правила безопасного поведения в интернете, создание надежных паролей, защиту от телефонного мошенничества. Отдельный блок посвящен детям – в нем рассказывается о возможных онлайн-угрозах, включая кибербуллинг, и даются рекомендации по безопасному пребыванию в цифровой среде.

В разделе можно также скачать памятки по цифровой безопасности, пройти тест и проверить уровень своих цифровых навыков, ознакомиться с дайджестом последних новостей в сфере информационной безопасности.

Чтобы изучить информацию, пользователям необходимо выбрать интересующую тему и нажать на кнопку «Перейти». Авторизация на сайте не потребуется.

