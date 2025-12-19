CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

СТД «Петрович» переходит на обмен электронными транспортными накладными

СТД «Петрович», участник российского рынка строительных и отделочных материалов, вошел в число первых крупных ритейлеров, кто запускает полноценный обмен электронными транспортными накладными. Проект реализован с использованием логистического сервиса DropCat от оператора ИС ЭПД Ediweb. Об этом CNews сообщили представители Ediweb.

Одно из направлений бизнеса СТД «Петрович» – отгрузка строительных и отделочных материалов оптовым покупателям, занятых строительством и девелопментом. Для доставки заказов используется наемный транспорт, что делает необходимым применение транспортных накладных. Переход на ЭТрН стал стратегическим шагом в подготовке к обязательному внедрению электронных перевозочных документов в России с 2026 г. Ранее перевозки в торговом доме осуществлялись без юридически значимого электронного документооборота.

Первым партнером по внедрению ЭТрН выступил Setl Group — российский застройщик страны, который также переходил на ЭТрН. Подрядчики Setl Group закупали в СТД «Петрович» широкую номенклатуру товаров для строительства и отделки помещений. В логистической цепочке участвуют три стороны: «Петрович» как грузоотправитель, подрядчик Setl Group как грузополучатель и перевозчики. Внедренное решение позволяет корректно оформлять все регламентные титулы ЭТрН в полном соответствии с требованиями регулятора.

Особое внимание уделено сложным сценариям: при ошибке в адресе доставки система поддерживает корректную переадресовку через формирование нового титула грузополучателя. Весь обмен соответствует госформатам и проходит менее чем за минуту — без единой ручной операции.

Проект реализовала ИТ-компания Ediweb. Ранее она уже внедрила EDI-обмен с оптовыми покупателями «Петровича». Особенность проекта заключается в его бесшовной интеграции в уже существующую ИТ-инфраструктуру. «Петровичу» не пришлось перестраивать процессы или внедрять принципиально новое ПО.

В ближайших планах — масштабирование решения на всех ключевых логистических партнеров, автоматизация входящих ЭТрН.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россияне рассказали, как проверяют продавцов при онлайн-покупках

У российского производителя радиоэлектроники отбирают 100-миллионный грант на создание оборудования 5G

ИИ-проекты не приносят экономический эффект — что делать

Крупнейший мировой производителей самолетов отказывается от сервисов Google

Игорь Волков, СК «Согласие»: Защитив файлообмен, мы победили «серую зону»

Власти хотят создать единую базу китайских автозапчастей, чтобы защитить граждан от покупки неподходящих деталей

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще