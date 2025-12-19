CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Сетевая Академия Ланит» и Сибирский федеральный университет готовят ИТ-кадры для «Русала»

«Сетевая Академия Ланит» и Сибирский федеральный университет развивают образовательное партнерство в рамках проекта «Академия Айти», созданного компанией «Русала» для подготовки ИТ-специалистов. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

С 2022 г. в рамках проекта обучение прошли свыше 100 групп студентов, для которых разработали 82 уникальные образовательные программы общей продолжительностью 2882 академических часа. К проведению занятий учебный центр привлек 25 экспертов-практиков из различных областей ИТ.

Обучение было организовано на базе Сибирского федерального университета, первый выпуск ИТ-кадров состоялся в 2025 г.

В рамках проекта участники изучают актуальные направления: веб-разработку, DevOps, системный анализ, управление ИТ-проектами, тестирование ПО, сетевое администрирование, администрирование Astra Linux, PostgreSQL и др. Обучение проходит в очно-заочном формате и включает в себя очный интенсивный курс, позволяя студентам совмещать подготовку с проектной работой и учебой.

Среди особенностей программы: бесплатное обучение, стажировка на реальных производственных проектах «Русала», финансовая поддержка, современные знания и связь с ведущими вузами региона, трудоустройство в подразделения «Русала» с последующим карьерным ростом.

Основная цель сотрудничества «Сетевой Академии Ланит» и Сибирского федерального университета – подготовка квалифицированных кадров для цифровых преобразований компании «Русал» с помощью интеграции образовательных программ высшего образования и потребностей бизнеса.

