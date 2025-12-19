Исследование МТС Web Services: у 74% российских компаний нет стратегии развития искусственного интеллекта

МТС сообщает о том, ее дочерняя компания МТС Web Services представила результаты исследования «Технологические стратегии бизнеса». По данным исследования, стратегия в области искусственного интеллекта есть лишь у 26% российских компаний, которые имеют бюджет на ИИ. Этот показатель заметно отстает от уровня стратегической зрелости в сфере облачных решений (44%) и кибербезопасности (42%). Об этом CNews сообщили представители МТС.

Стратегия по ИИ уже разработана у 36% крупных компаний, к ним относятся те, чья выручка составляет от 2 до 15 млрд руб.. Среди крупнейших игроков с выручкой более 15 млрд руб. доля готовых стратегий ниже – 25%. В малом и среднем бизнесе с выручкой до 800 млн руб. и от 800 млн до 2 млрд руб. показатель составляет 22%.

Планы создать стратегию по ИИ есть у значительной части рынка: в среднем по всем сегментам она находится в разработке у 33% компаний. По группам - от 30% в среднем бизнесе до 38% среди крупнейших игроков. Такой интерес связан с быстрым развитием ИИ-технологий и тем, что многие решения пока остаются новыми для широкого круга организаций.

«По разным прогнозам, вклад от развития ИИ-технологий в мировой ВВП до 2030 г. составит $20 трлн. Освоение технологии растет и компании начинают рассматривать ИИ как часть архитектуры бизнеса, а не как эксперимент. Наличие стратегии по внедрению искусственного интеллекта обеспечивает компаниям системный подход и распределение ресурсов, что в перспективе ускоряет получение реальной бизнес-выгоды», – сказал генеральный директор МТС Web Services Павел Воронин.

В 67% компаний ключевую роль в принятии решений по ИИ играет CIO (ИT-директор). Это объясняется его экспертизой в технологиях и пониманием инфраструктурных и архитектурных требований. На втором месте по вовлеченности CEO (генеральный директор) с 23%, что подчеркивает стратегическую значимость темы для высшего руководства. CISO (директор по информационной безопасности), CTO (директор по технологиям) и CPO (директор по продуктам) принимают решение в 11% компаний, что говорит об ограниченном участии таких руководителей в утверждении инициатив по ИИ.

У большинства респондентов (55%) процесс внедрения занимает от одного до шести месяцев. Наиболее часто встречающийся диапазон составляет от одного до трех месяцев (29%), что указывает на стремление компаний минимизировать сроки внедрения ИИ-решений и как можно быстрее получить эффект от их использования. У значительной части организаций процесс занимает гораздо больше времени. Причиной может стать сложность внедряемых решений, организационные барьеры и скорость согласований на нескольких уровнях. При этом в целом полученная аналитика показывает, что большинство компаний ориентированы на оперативное внедрение искусственного интеллекта.

Наиболее популярными типами развертывания ИИ стали частное и публичное облако, которые используют по 23% респондентов. Локальные установки задействуют 20% компаний, гибридные сценарии - 13%.

Методология

Исследование основано на опросе более 700 российских компаний и серии глубинных интервью. В выборку вошли организации, у которых есть бюджеты на ИИ, от малого до крупнейшего бизнеса. Малый бизнес - это компании с выручкой до 800 млн руб.; средний – от 800 млн до 2 млрд руб.; крупный – от 2 млрд до 15 млрд руб.; крупнейший – более 15 млрд руб. Большинство респондентов – из Москвы и Московской области, более трети – из регионов. В выборке представлены компании с разной численностью сотрудников: малые (26%), крупные (13%) и крупнейшие (17%). Опрос проводился среди специалистов, отвечающих за цифровое развитие, более половины участников – представители высшего менеджмента.