ГК «НЕСКО» получила актуальную учетную систему с помощью регрессионного тестирования «1С-ИЖТИСИ»

Обновление сильно доработанной «1С:Управление торговлей алкогольной продукцией» успешно завершилось в срок благодаря «ТАУ» — новому решению для тестирования и аудита информационных систем. Об этом CNews сообщили представители 1С-ИЖТИСИ».

Группа компаний NESCO является импортером и дистрибьютором качественных вин и крепких напитков с 1995 г. В 2025 г. у организации возникла потребность обновить «: УТАП» с множеством изменений на актуальный релиз. Исполнителем, благодаря накопленному опыту по аналогичным проектам, стала компания «1С-ИЖТИСИ».

Ключевой этап обновления — тестирование — был реализован с помощью собственной разработки «1С-ИЖТИСИ» для регрессионного тестирования «ТАУ», позволяющей записывать историю действий пользователей системах на базе «1С» и проводить с помощью нее автоматическое сценарное тестирование, а также сверку данных.

