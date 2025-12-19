CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Enterprise-клиенты в Китае готовы платить на 30-40% больше за качественные ИИ-решения

WMT AI и «Т1» выявили, что крупные корпоративные заказчики в Китае готовы платить на 30-40% больше за качественные и технологические решения в области искусственного интеллекта по сравнению с ценовыми предложениями на отечественном рынке. Об этом CNews сообщили представители WMT AI.

Компании презентовали первое в России интегрированное HR-tech решения UNION AI на азиатский рынок. Технология, обеспечивающее ускорение найма на 70% с точностью скрининга 87%, вызвало живой интерес у азиатских enterprise-клиентов.

Выход на азиатский рынок дает доступ к принципиально иному масштабу: потенциал в более 50 тыс. компаний в Greater Bay Area. При этом готовность иностранных представителей бизнеса платить больше напрямую повышает маржинальность, а диверсификация доходов в устойчивых валютах и интеграция в глобальные цепочки создания технологической ценности снижают риски. При этом получение обратной связи от самых требовательных клиентов ускоряет развитие продукта, а успешная конкуренция с мировыми вендорами служит убедительным доказательством глобального уровня для последующей распространения в регионы APAC, Латинской Америки и Ближнего Востока.

«Компетенции и решения российских разработчиков востребованы на глобальной арене. Готовность китайских enterprise-клиентов платить на 30–40% больше за качественные ИИ-решения — это не только показатель рыночного потенциала, но и знак признания уровня отечественной технологической экспертизы. Для нас это путь стратегического развития — от укрепления позиций до выхода в число признанных международных игроков», — сказал Игорь Никитин, основатель компании WMT Group и WMT AI.

