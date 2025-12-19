CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Бизнес Цифровизация
|

«Диасофт» и Luxms представляют интегрированное решение для бизнес-планирования и аналитики

Компания «Диасофт», российский разработчик программного обеспечения для финансового сектора и других отраслей экономики, и ГК Luxms, разработчик платформы бизнес-аналитики, в рамках технологического сотрудничества представили совместное решение – «Luxms BI Диасофт Бюджетирование». Оно интегрирует процессы бюджетного управления, бюджетирования, консолидации и бизнес-аналитики в единую программную среду. Решение ориентировано на компании, в которых требуются глубокое бизнес-планирование бюджетного процесса и детальный анализ результатов для принятия обоснованных управленческих решений. Об этом CNews сообщили представители Luxms.

«Luxms BI Диасофт Бюджетирование» обеспечивает комплексное решение задач бизнес-планирования – от формирования бюджетов до контроля их исполнения в реальном времени. «Luxms BI Диасофт Бюджетирование» построено на интеграции платформы бизнес-аналитики Luxms BI от ГК Luxms и программного продукта «Бюджетирование предприятия» в составе решения «Контроллинг предприятия» от «Диасофт», который автоматизирует как традиционные функции бюджетирования, так и контроль сложных финансовых моделей с использованием low-code подхода: специалисты могут адаптировать структуру бюджетов под изменения бизнес-логики без привлечения ИT-команды.

Встроенные механизмы автоматической элиминации внутригрупповых оборотов и контроля корректировок позволяют формировать бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных средств и баланс для всей группы компаний без ручных сверок и Excel-сборок. Это снижает риски ошибок и существенно ускоряет закрытие отчетных периодов. Гибкая модель данных обеспечивает прозрачность расчетов и возможность мгновенного пересчета при изменении параметров сценария.

Решение совместимо с любыми внешними источниками данных благодаря набору готовых адаптеров и коннекторов к популярным учетным системам и ERP (включая «» и SAP). Это позволяет встроить решение в существующую инфраструктуру без необходимости замены смежных систем или перестройки архитектуры.

Интерактивные дашборды дают руководителям актуальную картину исполнения бюджета, отклонений и ключевых показателей эффективности в целом по бизнесу и в детализации по подразделениям, статьям и сценариям. За счет гибкой кастомизации пользователи могут адаптировать дашборды под свои управленческие задачи и быстро анализировать причины отклонений. Решение поддерживает визуальное согласование бюджетов и контроль узких мест в бюджетном цикле, повышая управляемость процессов и скорость реакции бизнеса.

У многих крупных компаний процесс адаптации их уникальных бизнес-процессов под готовые системы вызывает сложности. «Luxms BI Диасофт Бюджетирование» решает эту проблему: благодаря гибкой архитектуре и встроенным low-code инструментам решение можно быстро адаптировать под задачи и особенности процессов каждого заказчика.

«Наш совместный продукт – это результат объединения двух игроков, которые годами работают с федеральными заказчиками и хорошо знают специфику отрасли. «Диасофт» разрабатывает решение для автоматизации бюджетирования, а наш опыт включает создание аналитических систем для финансовых функций, бюджетного контроля и управления. Мы предлагаем решение, которое не требует перестраивать бизнес-процессы под продукт, а позволяет адаптировать его под реальные задачи корпоративных клиентов. Именно эта гибкость и глубокая интеграция аналитики и бюджетирования – наша ключевая ценность», – отметил Александр Тютюнник, директор по развитию бизнеса ГК Luxms.

«Благодаря технологическому партнерству «Диасофт» и Luxms создано уникальное решение, в основе которого – объединенный многолетний опыт разработки корпоративных систем, учитывающий специфику различных отраслей. Это позволяет заказчикам получить комплексное масштабируемое решение, которое не только автоматизирует текущие процессы, но и предоставляет инструменты для стратегического управления эффективностью бизнеса», – сказал Дмитрий Гребенщиков, директор департамента «Управление ресурсами предприятия» компании «Диасофт».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Творчество вместо знаний: что такое вайб-кодинг, о котором говорит все мировое ИТ сообщество

У российского производителя радиоэлектроники отбирают 100-миллионный грант на создание оборудования 5G

Как совместить стажировки начинающих ИТ-специалистов с направлением экспериментальной разработки

Крупнейший мировой производителей самолетов отказывается от сервисов Google

Игорь Волков, СК «Согласие»: Защитив файлообмен, мы победили «серую зону»

Власти хотят создать единую базу китайских автозапчастей, чтобы защитить граждан от покупки неподходящих деталей

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще