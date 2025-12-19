Большое обновление корпоративного сервера «Р7 офис»: продуктивность на высшем уровне

Новую версию получил «Р7 офис Корпоративный сервер 2024». Обновление включает десятки значимых улучшений и исправлений, направленных на повышение продуктивности пользователей, упрощение рутинных операций, усиление безопасности, лучшую интеграцию компонентов и расширение возможностей администрирования. Об этом CNews сообщили представители Р7.

Большие нововведения получил модуль «Р7 диск», для которого реализована долгожданная функция массовых операций с файлами и папками. Теперь пользователи могут выделять несколько объектов одновременно, в том числе с помощью клавиш Ctrl или Shift, и выполнять с ними такие действия, как копирование, перемещение или удаление. Это особенно актуально, например, при работе с архивами или если нужно по-новому выстроить структуру хранения документов. Теперь при выделении двух и более объектов в верхней панели автоматически появляется иконка массовых операций. Функция работает как с отдельными файлами, так и с целыми папками, независимо от их размера и количества.

А еще стало удобнее контролировать доступ к файлам и папкам. Теперь, если выделить объект такого рода, отображается отдельная вкладка «Свойства», а в ней — информация о совместном доступе и метаинформацию объекта. Так можно оперативно проверить, кто и с какими правами работает с этими файлами или папками.

Другое нововведение направлено на безопасность обмена файлами: в настройках внешних ссылок, тех, что создаются для того, чтобы доступ к вашему документу мог получить кто-то из внешней сети, появилась опция генерации пароля. Теперь передавать документы контрагентам или партнерам вне корпоративной среды можно с дополнительным уровнем защиты.

Небольшое, но важное с точки зрения удобства улучшение коснулось также интерфейса «Р7 диска»: при загрузке файла появляется всплывающее окно с прогресс-баром и информацией о загружаемом документе.

Модули «Р7 диск» и «Р7 почта» теперь интегрированы еще лучше: в новой версии сервера при составлении письма пользователь может напрямую обратиться к своим документам на диске и прикрепить файл. Варианты — либо как обычное вложение (до 25 Мб), либо как внешнюю ссылку (при этом, конечно можно выбрать нужный уровень доступа). А скачивать файл на устройство не потребуется — все происходит в едином интерфейсе. Это нововведение сделает для пользователей «Р7 офис» коммуникацию с помощью электронной почты значительно более удобной и оперативной.

В самом модуле «Р7 почта» появилась возможность отмены отправки письма в течение 10 сек после нажатия кнопки «Отправить». В правом нижнем углу экрана теперь отображается уведомление с кнопкой «Отмена», а в случае подтверждения отмены письмо возвращается в папку «Черновики». Это позволит пользователям избежать распространенных ошибок: забытое вложение, неправильный адресат и многое другое, вплоть излишне эмоциональных формулировок в тексте письма. Плюс, реализована поддержка нескольких почтовых аккаунтов: все подключенные ящики отображаются в левой панели, а при создании письма отправитель (то есть текущий аккаунт) выбирается непосредственно в поле «От:».

В числе ключевых улучшений — сквозная интеграция карточек контактов. Они теперь доступны в «Р7 почте», «Р7 календаре», «Р7 управлении». При наведении курсора на имя или email участника переписки, события или записи в журнале активности мгновенно появляется всплывающая карточка, отображающая имя и фамилию пользователя, email, фото профиля (если оно загружено). Эта функция снижает когнитивную нагрузку, ускоряет принятие решений и минимизирует риск ошибочной коммуникации в организациях с большим штатом или высокой ротацией кадров.

В «Р7 календаре» появился новый режим отображения — «Расписание». В отличие от привычного «сеточного» вида, он представляет дела и встречи в виде вертикального списка событий, приуроченных к какому-либо времени, что во многих случаях удобнее традиционной сетки.

В «Р7 проектах» реализованы связи между задачами в диаграмме Ганта с визуальными линиями зависимостей и автоматическим пересчетом расписания при изменении ключевых этапов. Очень важно, если вам приходится управлять сложными проектами, в которых выполнение одного задания прямо зависит от успешности выполнения другого, с другим исполнителем. А еще появилась функция архивирования проектов, списков и задач: завершенные итерации можно убрать из активного рабочего пространства, сохранив при этом возможность полного восстановления в любой момент.

Для администраторов и служб ИТ-безопасности важным шагом стало внедрение гибкой настройки уровней критичности событий в журнале аудита — в соответствии со стандартной шкалой syslog от нуля («Аварийная ситуация») до семи («Отладочное сообщение»).