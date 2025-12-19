Аналитики выяснили, какие подарки россияне покупают на Новый год

Аналитики финтех-компании ЮMoney и ИТ-компании «Эвотор» проанализировали предновогодние покупки россиян с 1 по 14 декабря 2025 г. и сравнили их с прошлогодними. Выяснилось, что в качестве подарков россияне все чаще выбирают персонализированные впечатления и цифровые сервисы. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Покупают не товары, а услуги

По данным аналитиков «ЮMoney», сравнение покупательской активности с 1 по 14 декабря 2024 и 2025 гг. показывает, что материальные подарки постепенно уступают место услугам и опыту.

Наиболее яркий пример — фотосессии. За первые две недели декабря спрос на бронирование фотостудий вырос на 64%. Интересно, что при таком росте популярности средний чек практически не изменился и составил 2,2 тыс. руб., что делает этот вид подарка доступным для широкой аудитории.

«Россияне стремятся дарить не предметы, а эмоции и возможности. Особенно это заметно в категории релакс-услуг — массажи и спа-процедуры теперь воспринимаются как способ проявить заботу о близких. Мы в «ЮKassa» видим, что только с 1 по 14 декабря количество онлайн-оплат массажных услуг увеличилось на 40%, а оборот салонов вырос на 88%. Средний чек при этом составил 7,6 тыс. руб., что на 35% выше прошлогоднего показателя. Схожая динамика наблюдается и в спа-индустрии: рост числа покупок сертификатов на 40%, увеличение оборота на 47%, средний чек — 6,58 тыс. руб.», — сказала руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов «ЮMoney» Ирина Полякова.

Поляризация выбора: экономия или премиум

По данным ИТ-компании «Эвотор», к Новому году растет число покупок подарочных сертификатов. Из трендов — популярность сертификатов с невысоким номиналом для повседневных покупок и эксклюзивные предложения.

В категориях, связанных с базовыми потребностями, заметна тенденция к оптимизации расходов. Средняя стоимость подарочных карт в магазинах текстиля для дома с 1 по 14 декабря год к году снизилась на 5% до 3,9 тыс. руб., в косметических магазинах — на 8% до 2,97 тыс. руб.. Продажи при этом выросли на 27% и 18% соответственно, что говорит о популярности формата при сознательном выборе более доступных номиналов.

Противоположная картина складывается в специализированных нишах. За первые две недели декабря средняя стоимость сертификатов в оптиках выросла на 47% до 8,2 тыс. руб., а в турагентствах — более чем в 2,5 раза, достигнув 44,4 тыс. руб.. Число покупок выросло на 5% и 3% соответственно. Это показывает, что россияне готовы инвестировать в подарки, которые воспринимаются как долгосрочная ценность — здоровье или путешествия.

Классика в новом прочтении

Традиционные категории тоже не остались без внимания покупателей. Аксессуары — сумки, ремни, бижутерия — за отчетный период показали двукратный рост как по числу покупок, так и по обороту. По данным «ЮKassa», средний чек составил 9,36 тыс. руб., снизившись всего на 6%, что говорит о стабильности ценовых предпочтений в этом сегменте.

Бытовая электроника сохраняет позиции одного из самых популярных подарков. Продажи смартфонов, наушников, фенов и пылесосов выросли на 11%, оборот — на 17%. Средний чек увеличился на 5% до 16,88 тыс. руб.

Технологии в подарочной упаковке

Цифровая трансформация затронула и сферу подарков. Если раньше подписка на онлайн-сервис воспринималась как что-то эфемерное, то сейчас аналитика ЮMoney показывает формирование устойчивого спроса на цифровые подарки. С 1 по 14 декабря продажи подписок на музыку, книги и фильмы выросли на 28% относительно года ранее, а оборот увеличился на 47%. Примечательно, что средний чек в этой категории вырос на 13% до 307 руб. — при своей доступности цифровые подарки позволяют одарить сразу нескольких человек, не выходя за рамки бюджета.

Эксперты прогнозируют, что тренд на персонализацию подарков и цифровизацию будет усиливаться. В ближайшие годы рынок может столкнуться с дальнейшим ростом спроса на гибридные форматы — когда материальный подарок дополняется цифровым сервисом или опытом.