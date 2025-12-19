Amur представила высокопроизводительные реестровые серверы Terra

Компания Amur, российский производитель реестровой техники, добавила в свой портфель линейку серверных решений на базе процессоров Intel 4 и 5 поколения.

В линейку входят модели Terra A02R 12S2S, Terra A02R 24S2S и Terra A02R 24S12S2S. Они построены на одной и той же аппаратной платформе, но отличаются количеством и типом накопителей, что определяет различные области их применения.

Новинки внесены в реестр Минромторга и доступны для заказа у официального дистрибьютора – компании Merlion.

Общие характеристики линейки: до двух процессоров архитектуры Sapphire Rapids и Emerald Rapids (LGA4677); до 8 ТБ оперативной памяти DDR5; поддержка PCI-E-5; возможность установки двух высокопроизводительных GPU (Nvidia H100/A100).

Базовая модель в линейке Terra, способная стать универсальным инструментом для построения вычислительной инфраструктуры средних и крупных компаний. Amur Terra A02R 12S2S — это мощное, масштабируемое решение для задач, требующих работы с большими массивами данных в памяти, построения системы виртуализации, анализа больших данных, создания системы искусственного интеллекта и машинного обучения, поддержки критически важных бизнес-приложений.

Фронтальная корзина состоит из 12 отсеков 3,5/2,5 дюйма и поддерживает SATA, SAS, опционально NVMe.

В отличие от базовой модели сервер Amur Terra A02R 24S2S поддерживает NVMe «из коробки», что открывает доступ к работе со сверхбыстрыми системами хранения данных и решения других задач, для которых важны скорость ввода и вывода данных. Его фронтальная корзина вмещает 24 накопителя, что в сочетании с двумя тыловыми слотами удваивает плотность хранения.

Кроме создания быстрых файловых серверов и работы с СУБД, требующими высоких скоростей чтения, включая PostgreSQL, Tantor, MySQL, Amur Terra A02R 24S2S подходит и для построения систем виртуализации высокой плотности и VDI, аналитики больших данных.

Фронтальная корзина включает 24 отсека 2,5 дюйма с универсальной поддержкой SATA, SAS, NVME.

Третий из представленных продуктов, сервер Amur Terra A02R 24S12S2S, предоставляет наибольшую емкость хранения при сохранении высокой производительности.

Это решение для задач, где критически важны и огромный объём данных, и скорость доступа к ним. Он объединяет экстремальную ёмкость хранения с производительностью, достаточной для работы с интенсивными нагрузками, предлагая максимальную вычислительную плотность в своём классе.

Сервер решает задачи как первичного, так и вторичного хранения: от высокопроизводительных СХД и сетевых хранилищ (NAS) до экономичных архивов для «холодных» данных, систем резервного копирования и долгосрочного документирования.

Использование 36 (24 — во фронтальной корзине, 12 — с тыловой) дисков SAS/SATA позволяет достичь емкости в районе 1 ПБ.

Серверы Amur Terra протестированы на совместимость с реестровыми российскими операционными системами и прикладным программным обеспечением. Для государственных и коммерческих ИТ-инфраструктур это упрощает процесс перехода с иностранных решений на российские без потери производительности, особенно при работе с задачами хранения и обработки данных.