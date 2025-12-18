CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения Электроника Техника
|

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» поставил Московскому метрополитену свыше 700 единиц досмотровых комплексов

Компания «Диагностика-М» из ОЭЗ «Технополис Москва» усиливает безопасность в столичном метрополитене с помощью высокотехнологичного досмотрового оборудования. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина развиваем инновационные производства для городского транспорта. Один из крупнейших инфраструктурных объектов столицы – Московский метрополитен. Безопасность его пассажиров обеспечивают досмотровые комплексы резидента ОЭЗТехнополис Москва”. Только в 2025 г. компания поставила в столичное метро около 710 единиц высокотехнологичного оборудования», – отметил Максим Ликсутов.

Среди изделий предприятия «Диагностика-М» – крупногабаритные сканирующие установки с применением ИИ. Они способны отличать запрещенные предметы от муляжей или игрушек, а также распознавать их внутреннее содержимое. На новые изделия предоставляется семь лет гарантийного обслуживания.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Новый рекорд: месячная аудитория CNews выросла до 5,95 млн человек

Microsoft полезла в карманы программистов. Часть бесплатных функций GitHub хотят сделать платными. Разработчиков это бесит

Время, когда в офисе банка вас будет встречать робот, не наступит никогда

CNews Analytics опубликовал топ-10 российских разработчиков СУБД

ИИ-проекты не приносят экономический эффект — что делать

Российские коммутаторы показали отказоустойчивость и масштабируемость в независимых тестах

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще