Подтверждена совместимость СХД «Аэродиск» и «Ред Виртуализация»

«Аэродиск», производитель систем хранения данных, и «Ред Софт», отечественный разработчик программного обеспечения, объявили об успешном завершении сертификационных испытаний на совместимость своих продуктов. Тестирование подтвердило, что СХД «Аэродиск» полностью совместимы с платформой «Ред Виртуализация» и поддерживают все ключевые функции. Это позволит заказчикам создать надежную и безопасную ИТ-инфраструктуру, соответствующей требованиям технологического суверенитета.

Целью проведенных испытаний была комплексная проверка корректной работы линейки СХД «Аэродиск Engine AQ» под управлением «Ред Виртуализации». В ходе тестирования проверили: развертывание и работу виртуальных машин различной конфигурации; режимы высокой доступности и автоматической балансировки нагрузки в кластере; сценарии работы с локальными и распределенными хранилищами; функции резервного копирования и восстановления виртуальных машин при сбоях; интеграцию с решениями сетевой виртуализации и работу политик безопасности.

Решения демонстрируют стабильную работу в сложных конфигурациях, характерных для крупных корпоративных и государственных заказчиков. Обеспечена поддержка критически важных функций, таких как отказоустойчивость, резервное копирование и сетевая изоляция.

«Совместимость «Ред Виртуализации» с продуктами «Аэродиск» – это важный шаг в развитии экосистемы совместимых российских решений. Наши клиенты получают проверенную, надежную инфраструктуру, которая соответствует самым строгим требованиям. Мы планируем и дальше развивать сотрудничество, в том числе в рамках расширения линеек СХД и технологического совершенствования наших совместных решений», — сказал Александр Калинин, руководитель отдела развития продуктов «Аэродиск».

«Успешное завершение тестирования доказывает, что отечественная виртуализация – это не теоретическая альтернатива, а практичный и безопасный выбор для ответственных инфраструктур. Мы ожидаем, что интеграция с «Аэродиск» укрепит доверие заказчиков к полностью российским ИТ-стекам. Теперь государственные и коммерческие организации могут развертывать полнофункциональные решения без потери в производительности и надежности, повышая свою технологическую самостоятельность», — отметила руководитель направления «Маркетинг технологического партнерства» «Ред Софт» Анна Авхимович.

Для «Ред Софт» успешная интеграция с «Аэродиск» стала дополнительным шагом в реализации стратегии по формированию широкой экосистемы технологически совместимых отечественных решений. Поэтому в рамках стратегии рассматривается расширение партнерств с производителями оборудования и разработчиками программного обеспечения.