Пермский край переходит на отечественную операционную систему «Ред ОС»

В рамках программы импортозамещения компания «Ред Софт» реализует масштабный проект по миграции ИТ-инфраструктуры региональных органов исполнительной власти Пермского края на отечественное программное обеспечение. Совместная работа с партнерами «ИТ-Групп» и «ИВС-Сети» заключалась в переводе сотен серверов и тысяч рабочих мест региона на операционную систему «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Проект по переводу Пермского края на российскую операционную систему начался в 2019 г. Часть органов местной исполнительной власти, включая сотрудников министерств и ведомств, образовательных и медицинских учреждений, перешла на импортонезависимые решения в течение 2024 г. Основу для новой информационной инфраструктуры региона составила «Ред ОС» — операционная система, разработанная «Ред Софт». Министерство информационного развития и связи Пермского края (МИРС ПК) и вендоры взяли на себя реализацию проекта: установку, настройку и техническую поддержку операционной системы.

Особенности и уникальность проекта

Цель проекта — обеспечение надежной работы госучреждений и предприятий Пермского края за счет перехода на российское ПО. Перед началом работ была проведена тщательная оценка потенциальных решений.

Переход на программное обеспечение «Ред ОС» начался после проведения открытого конкурса по 44-ФЗ. Это стало результатом комплексного анализа функциональных возможностей операционной системы, разработанной «Ред Софт». Также были учтены критерии безопасности и совместимости «Ред ОС» с существующей инфраструктурой края.

По проекту было поставлено несколько задач: миграция серверов и рабочих станций госучреждений и предприятий Пермского края на операционную систему «Ред ОС»; обеспечение соответствия требованиям Указа Президента РФоссии № 166; оптимизация затрат на поддержание и обновление программного обеспечения.

Решение этих задач направлено на укрепление кибербезопасности региона и снижение зависимости от иностранных технологий в регионе.

Предпосылки для реализации проекта

Проект был запущен в рамках процесса импортозамещения, инициированного на государственном уровне. Переход на отечественное ПО предполагал снижение зависимости от иностранных поставщиков и обеспечение стабильной работы ключевых объектов инфраструктуры региональных органов исполнительной власти Пермского края.

До старта проекта основой информационных систем региона было зарубежное программное обеспечение. Это несло риски, связанные с возможными санкциями, ограничениями доступа к обновлениям и уязвимостями в сфере кибербезопасности.

Проект реализуется поэтапно, чтобы обеспечить плавный и эффективный переход на отечественное программное обеспечение без нарушения работы государственных учреждений и предприятий Пермского края.

Этапы проекта

Анализ и планирование. Инженеры Министерства информационного развития и связи Пермского края совместно с «Ред Софт» провели аудит существующих информационных систем, определили требования к новому ПО и разработали план миграции.

Пилотное тестирование. Для оценки работоспособности и совместимости операционной системы с региональными информационными системами «Ред ОС» установили и протестировали на небольшом количестве серверов и рабочих станций.

Обучение персонала. В течение 2024-2025 гг. эксперты «Ред Софт» обучили сотрудников министерств и департаментов Пермского края эффективному использованию операционной системы «Ред ОС».

Переход на российского ПО. Более 1,5 тыс. серверов и 20 тыс. рабочих станций региона начали работать на отечественной операционной системе, сотрудники организаций края занимаются настройкой и оптимизацией процессов.

Поддержка и сопровождение. Организована техническая поддержка и регулярный мониторинг работы установленных «Ред ОС».

На каждом этапе проекта проведен детальный анализ результатов, скорректированы планы по миграции и внесены необходимые изменения. Такой подход позволил минимизировать риски и гарантировать успешную реализацию проекта.

Результаты внедрения «Ред ОС»

Всего запланировано перевести 80 тыс. рабочих мест на операционную систему «Ред ОС» в образовательных учреждениях, органах власти и местного самоуправления, а также на предприятиях Пермского края. Столь масштабная миграция на российское ПО обеспечит высокую степень автоматизации и надежность работы государственных служб региона.

Операционную систему «Ред ОС» легко интегрировать с используемыми в Пермском крае российскими программными продуктами, такими как «Консультант», АЦК от БФТ, средствами защиты информации и системами ЭДО.

Планы по развитию проекта

Результаты проекта по переходу Пермского края на отечественную операционную систему «Ред ОС» высоко оценены участниками. В планах «Ред Софт» – расширить присутствие в регионе: запланировано внедрить и другие решения из продуктовой линейки компании.

«Пермский край с 2019 г. осуществляет планомерный переход на отечественное офисное и защитное программное обеспечение, а также операционные системы. Такой подход не только позволяет решать задачи национального проекта "Экономика данных“, но и демонстрирует эффективность отечественных решений на собственном примере. В настоящее время на автоматизированных рабочих местах сотрудников органов власти, подведомственных организаций и в Центре обработки данных Правительства Прикамья используются исключительно сертифицированные российские средства защиты информации. Данная работа ведется в сотрудничестве с ИТ компаниями, включая "Ред Софт", "ИВС-Сети" и "ИТ-Групп"», — сказал министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских.

«Для "Ред Софт" реализация проекта по переходу на "Ред ОС" в Пермском крае – это не просто партнерство, это вклад в развитие технологической независимости региона. Мы как разработчики стремимся создавать решения, которые не только соответствуют современным требованиям, но и обеспечивают суверенитет ИТ-инфраструктуры заказчиков. Работая совместно с местными инженерами, мы обменялись опытом с квалифицированными специалистами и способствовали развитию региональной экспертизы. Вместе мы планируем и дальше внедрять программные продукты, адаптированные к потребностям бизнеса и государственных организаций Пермского края», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

«Текущие задачи по проекту требуют от всех участников максимальной концентрации и усилий. Мы понимаем, что задана высокая планка. Порой ситуация может казаться сложной, почти невыполнимой, но совместная работа ИТ-Групп с профессионалами – разработчиками "Ред Софт" и специалистами заказчика – позволяет нам двигаться вперед, и шаг за шагом достигать необходимых положительных результатов», – сказал Андрей Краскин, генеральный директор «ИТ-Групп».

«С большим интересом принимаем участие в значимом проекте краевого масштаба. Накопленный опыт работы с зарубежными решениями и операционными системами позволяет максимально эффективно проводить процессы миграции и создания новых решений на базе российских продуктов. Развертывание, настройка и поддержка сервисов: служб единого каталога, виртуализации, инвентаризации проводится сертифицированными инженерами нашей компании с участием технического консалтинга "Ред Софт". Именно совместная работа команды инженеров в лице заказчика, партнера и вендора позволяет максимально эффективно реализовывать поставленные задачи и быть готовым к реализации новых целей», – сказал Сергей Кирюшкин, генеральный директор «ИВС-Сети».

Проект по переходу Пермского края на отечественную операционную систему «Ред ОС» станет основой для глобального процесса импортозамещения и укрепления цифрового суверенитета региона.



